Mejoras en dos canchas de Costa Teguise Las obras ya se encuentran en fase de licitación

CANARIAS7 Teguise Miércoles, 13 de agosto 2025, 11:56 Comenta Compartir

El Ayuntamiento de Teguise, en colaboración con el Gobierno de Canarias, ha puesto en marcha el proceso de licitación para la remodelación integral de las canchas deportivas ubicadas en las calles Panamá y La Laguna, en Costa Teguise.

De presupuesto, casi 229.000 euros, según fuentes locales. Se harán trabajos de reparación de hormigón, mejora del cerramiento perimetral y adecuación del sistema eléctrico y de iluminación.

«Estas obras suponen una mejora estética, pero además son una inversión en salud, ocio y cohesión social. Nuestro objetivo es que las familias, deportistas y jóvenes dispongan de instalaciones seguras, modernas y accesibles», según la alcaldesa, Olivia Duque.

Asimismo, el concejal de Vías y Obras y el concejal de Deportes, Eugenio Robayna y Alejandro Ramírez, respectivamente, coinciden en que se trata de una intervención completa, desde la reparación del firme hasta la mejora de la iluminación y el cerramiento, garantizando la seguridad y el cumplimiento de las normativas actuales. «Esta es una actuación muy demandada por la ciudadanía y por los clubes deportivos de la zona, que venían reclamando mejores condiciones para la práctica deportiva y con esta remodelación, Costa Teguise dispondrá de canchas de primer nivel», apuntan.

La ejecución se prevé que pueda estar rematada a comienzos de 2026.

Temas

deportes

Teguise

Obras

Infraestructuras