Lanzarote, entre los 6 lugares más fotogénicos de España para recorrer en autocaravana El 40% de los jóvenes de las generaciones Y y Z elige lugares que ha visto previamente en redes sociales, según un estudio de IBIS Data para Europa Press

CANARIAS7 Las Palmas de Gran Canaria Martes, 12 de agosto 2025, 09:41

Al oeste de Lanzarote, cerca de Yaiza, se encuentra uno de los paisajes más llamativos de la isla: un lago conocido como el Charco de los Clicos. Este lago de color verde esmeralda, enclavado en un cráter volcánico y rodeado de arena negra y mar azul intenso, ha sido incluido en la lista de 'Los 6 lugares más instagrameables de España para recorrer en autocaravana', realizada por CamperDays, uno de los principales operadores turísticos de autocaravanas en Europa.

A pesar de su entorno volcánico, el cráter es accesible en autocaravana y dispone de zonas cercanas para poder pernoctar. «El lugar perfecto para autofotos de otro mundo y para disfrutar de cielos estrellados sin contaminación lumínica», destacan desde CamperDays, que recomienda como parada imprescindible para todos los viajeros.

Las autocaravanas se han consolidado en los últimos años una de las formas preferidas para explorar los rincones más espectaculares de España, haciendo de cada parada un lugar ideal para hacer una fotografía. Gran parte de estos lugares son descubierto a través de las redes sociales, y no es casualidad: el 40% de los jóvenes de las generaciones Y y Z elige lugares que ha visto previamente en redes sociales, y el 58% prioriza vivir experiencias por encima de adquirir objetos materiales, según el informe «Cómo las redes sociales influyen en los hábitos de viaje de los españoles», elaborado por IBIS Data para Europa Press. Instagram y TikTok no solo inspiran, sino que están creando la nueva forma de viajar: cada vez más viajeros buscan rincones auténticos para sus recuerdos digitales.

En un momento en que la imagen tiene un papel protagonista en la forma de viajar, muchos optan por rutas que combinan libertad y naturaleza. Viajar sobre ruedas permite improvisar, descubrir lugares poco conocidos y acumular vivencias que van más allá de lo que cabe en una publicación en redes sociales.