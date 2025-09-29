Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Protagonistas de la actividad celebrada en Las Cucharas, Costa Teguise. CBL
Lanzarote

Entregados los premios turísticos insulares de 2025

La principal mención, para Aer Lingus. El acto tuvo lugar en Costa Teguise

CANARIAS7

Teguise

Lunes, 29 de septiembre 2025, 22:57

En la noche de este lunes tuvo lugar en Costa Teguise el acto de entrega del Premio Isla de Lanzarote 2025 a la aerolínea irlandesa Aer Lingus, con presencia de autoridades, con el presidente insular, Oswaldo Betancort, a la cabeza.

El galardón guarda relación con la influencia de la compañía a la hora de permitir el crecimiento gradual del turismo irlandés en Lanzarote en los últimos años.

Además, se dieron las menciones Distinguidos del Turismo 2025 a Ereza Hotels & Resorts (empresa), Vertical de Montaña Blanca (cultura y deporte) y Naji Zegdaoui Bardoukh (personalidad).

Y hubo menciones para Salinas de Janubio e Ico Montelongo.

Los diferentes galardones tienen que ver con el acuerdo tomado a comienzos de agosto por el jurado de los premios, integrado por Sociedad de Promoción Exterior de Lanzarote; Centros de Arte, Cultura y Turismo; Cámara de Comercio, Industria y Navegación de Lanzarote y La Graciosa; Asolan y Federación Turística de Lanzarote; y Felapyme; junto con los siete ayuntamientos de la isla.

Estos premios sirven «como expresión del reconocimiento de la sociedad lanzaroteña a quienes, desde su ámbito de actuación, han ayudado a construir una isla más competitiva, sostenible y valorada como destino de primer nivel», según ha venido significando de manera reiterada Oswaldo Betancort en diferentes foros.

