Entregados los premios turísticos insulares de 2025
La principal mención, para Aer Lingus. El acto tuvo lugar en Costa Teguise
CANARIAS7
Teguise
Lunes, 29 de septiembre 2025, 22:57
En la noche de este lunes tuvo lugar en Costa Teguise el acto de entrega del Premio Isla de Lanzarote 2025 a la aerolínea irlandesa Aer Lingus, con presencia de autoridades, con el presidente insular, Oswaldo Betancort, a la cabeza.
El galardón guarda relación con la influencia de la compañía a la hora de permitir el crecimiento gradual del turismo irlandés en Lanzarote en los últimos años.
Además, se dieron las menciones Distinguidos del Turismo 2025 a Ereza Hotels & Resorts (empresa), Vertical de Montaña Blanca (cultura y deporte) y Naji Zegdaoui Bardoukh (personalidad).
Y hubo menciones para Salinas de Janubio e Ico Montelongo.
Los diferentes galardones tienen que ver con el acuerdo tomado a comienzos de agosto por el jurado de los premios, integrado por Sociedad de Promoción Exterior de Lanzarote; Centros de Arte, Cultura y Turismo; Cámara de Comercio, Industria y Navegación de Lanzarote y La Graciosa; Asolan y Federación Turística de Lanzarote; y Felapyme; junto con los siete ayuntamientos de la isla.
Estos premios sirven «como expresión del reconocimiento de la sociedad lanzaroteña a quienes, desde su ámbito de actuación, han ayudado a construir una isla más competitiva, sostenible y valorada como destino de primer nivel», según ha venido significando de manera reiterada Oswaldo Betancort en diferentes foros.
