Denuncia el fallecimiento de su abuela por no avisar a la ambulancia en una residencia de mayores Leoncia Guerra Bayón, de 88 años, sufrió un infarto y falleció 10 días después, según la denuncia interpuesta por su nieta, «porque en el centro no se activó ningún protocolo de emergencia»

Davinia Rodríguez, nieta de Leoncia Guerra Bayón, ha denunciado por presunta negligencia a la residencia de mayores de Las Cabreras, en Tahíche, municipio de Teguise , Lanzarote, después de que su abuela falleciera tras sufrir un infarto en dicho centro, sin que sus responsables activaran ningún protocolo de urgencia ni llamaran a una ambulancia, lo que derivó en el fallecimiento de Leoncia días después, al no haber actuado en las tres horas que se consideran claves para este tipo de accidentes cardiovasculares.

Davinia explica que el pasado 15 de febero, a las 15.00 horas, su tía y también hija de Leoncia, recibió una llamada de la responsable de la residencia explicándole que su madre había vomitado y que, si era posible, pasara a buscarla, para que no tuviera que regresar a casa en guagua dado su estado.

« A penas 50 minutos después -sigue relatando la denunciante- mi tía recibe otra llamada de la residencia, también de la responsable, comunicándole que Leoncia ha vuelto a vomitar, que la recoja cuando pueda, que no se encuentra bien», palabras textuales de la responsable del centro, según precisa.

«Mí tia fue a la residencia a buscar a mi abuela y la encontró rodeada por varias auxiliares, y sentada, echada para adelante, y quejándose de grandes dolores en el corazón y en el brazo izquierdo, por lo que de inmediato comprendimos que lo que le pasaba a mi abuela, lejos de tratarse de un simple mareo o de que algo no le había sentado mal, era un infarto», matiza Davinia Rodríguez.

«La sorpresa fue, también, que cuando mi tía se llevaba a mi abuela, todas las trabajadoras del centro le dijeron que la llevara urgente al hospital, porque veían que estaba grave».

Ante este hecho, se pregunta la denunciante, por qué si todos sabían que estaba grave, nadie llamó a una ambulancia, ni se activó un protocolo de emergencia para estos casos.

De este modo, prosigue Davinia Rodríguez, su tía trasladó por sus propios medios a Leoncia urgentemente al centro de salud de Valterra, donde un médico le hizo un electrocardiograma y, de inmediato, al confirmar que efectivamente se trataba de un infarto, una ambulancia se la llevó al Hospital José Molina Orosa, «donde ingresó en estado ya terminal».

Explica también la denunciante, que el propio cardiólogo de urgencias preguntó cómo era posible que nadie hubiera llamado a una ambulancia, sabiendo que las tres primeras horas en este tipo de situaciones son claves para poder salvar una vida o no dejar secuelas graves al afectado.

Así las cosas, Leoncia murió diez días después de su ingreso, y según señala su nieta «mi abuela entró en el hospital sin ninguna posibilidad de vida, porque la lesión en su corazón fue tan grave que no iba a sobrevivir mucho tiempo».

Davinia también cuenta que esta denuncia, que ya ha activado ante la residencia de Las Cabreras y ante la empresa que hasta ahora venía gestionando el centro y que derivará en la correspondiente demanda ante los tribunales, no tiene otro objetivo que impedir que este tipo de situaciones vuelvan a producirse en un centro que cuida a personas mayores.

Por ello pide que por favor todos los centros de este tipo se doten de tres elementos fundamentales como son: un desfibrilador, que se refresque al personal del centro el protocolo de actuación para casos de emergencia como accidentes cardiovasculares, «cosa que en el caso de mi abuela no se activó -recuerda- y que se instalen cámaras en este tipo de residencias, -a cuyas imágenes tengan acceso los familiares de los residentes», ya que, explica, muchas personas son muy vulnerables y en ocasiones se pueden dañar, sin que tengan a nadie cerca que pueda ayudarles.

«Caos con la hoja de reclamaciones»

La denunciante también quiere señalar el caos existente en esta residencia de mayores, ya que expone que en su momento acudió a solicitar una hoja de reclamaciones para iniciar el proceso de denuncia por los hechos relatados y tuvo que acudir a la Policía Local de Teguise, debido a que no le facilitaban dicha hoja, señalando su responsable que el motivo de no poder entregársela, no era otro que el desorden que tenían al encontrarse en pleno proceso de mudanza, ya que AFA, la empresa que venía gestionando el centro, ha perdido la concesión; circunstancia por la cual no se le entregó la citada hoja de reclamaciones hasta 24 horas después.