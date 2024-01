El Consorcio del Agua se ve obligado a licitar el cuidado de los parques eólicos

Tres de los cuatro parques eólicos bajo titularidad del Consorcio Insular del Agua llevan tiempo sin mantenimiento adecuado. E igual pasa con la subestación de control. Para poner pronto remedio, en días se sacará a concurso el cuidado de las infraestructuras, con 2,8 millones de presupuesto para un periodo de cuatro años; según se manifestó en rueda de prensa por el presidente cabildicio, Oswaldo Betancort; y por el consejero del Consorcio, Domingo Cejas.

Solamente tiene mantenimiento el parque eólico Arrecife, el último en entrar en servicio, en 2020. Por aspectos achacables al anterior gobierno insular, «con irresponsabalidad manifiesta», lamentó el presidente, desde abril de 2020 no se cuenta con mantenimiento en la subestación; no hay labores periódicas de cuidado del parque eólico de Los Valles desde septiembre de 2022; acontece lo propio con el parque eólico Teguise I desde junio de 2023 y no se cuenta con un cuidado adecuado del parque eólico Punta Grande desde el arranque de hace dos años atrás.

En el particular de los cuatro aerogeneradores de Arrecife, el mantenimiento existe gracias al contrato suscrito tras la instalación, donde se estableció un periodo de un lustro para esta función de cuidado de la maquinaria. Esta cláusula se aplicó en los demás contratos, sin llegarse a tomar medidas para renovar el vínculo o buscar una nueva entidad para asumir la función.

Como consecuencia de la merma en las labores de mantenimiento, según datos aportados por Betancort y Cejas en la cita con los periodistas, la producción en 2023 de electricidad a través de los parques eólicos del Consorcio del Agua de dos tercios de la capacidad real de los equipos.

Parque eólico San Bartolomé

En la rueda de prensa se confirmaron aspectos avanzados por CANARIAS7 con respecto al futuro parque eólico San Bartolomé. «Vamos a intentar por todos los medios que este parque se instale», consideró Cejas. Crucial será a priori el mes de febrero, a expensas de que el Gobierno asuma la documentación a trasladar a final de mes de cara a que se faculte el permiso ambiental.

En caso favorable, entre marzo y abril se podrá iniciar la obra civil. Se ha negociado con vistas a que Elecnor pueda completar en noviembre el montaje definitivo de este parque, gemelo y contiguo a Teguise I y Arrecife, en las proximidades de Zonzamas.

Y sobre el coste mensual de 50.000 euros por la presencia de los equipos en el muelle de Arrecife, desde agosto de 2023, dijo Cejas que el desembolso lo asumirá el Consorcio. «No es un problema de la empresa», sentenció.

Más de 58 millones de kilowatios hora, producción en 2023

Los parques eólicos lanzaroteños quedaron en 2023 lejos del récord anual de producción en la isla dado en 2022. Hace dos años se pasó de 72,3 millones de kilowatios hora, mientras que en el ejercicio pasado se quedó el valor en algo más de 58 millones de kilowatios hora. En consecuencia, según el presidente, Oswaldo Betancort, se perdieron ingresos por valor de 1,5 millones de euros. Sí se mejoró en 2023 con respecto a 2021.