El Cabildo reserva 4,6 millones de euros para mantener las carreteras El contrato será por dos años, con opción a prórroga

José R. Sánchez López Arrecife Domingo, 17 de agosto 2025, 23:08

El Cabildo ha dado a conocer la licitación oficial del proyecto destinado a mantener las carreteras de titularidad insular durante dos años, por un presupuesto de partida de 4,6 millones de euros. Se prevé que la adjudicación pueda cobrar forma antes de acabar el año.

En caso de acuerdo entre las partes, a finales de 2027 se podrá establecer una prórroga del contrato por dos años más, por la misma cantidad del acuerdo inicial, según valoración a CANARIAS7 trasladada por el consejero de Obras Públicas, Jacobo Medina.

Los trabajos a ejecutar contemplan actuaciones de limpieza, desbroce, reposición y plantación de vegetación, limpieza del palmeral insular; con el objetivo de mantener las carreteras en óptimas condiciones para uso común.

«Supone un paso más en nuestro compromiso por ofrecer a residentes y visitantes carreteras más seguras, limpias y cuidadas», según el presidente insular, Oswaldo Betancort; añadiendo el consejero Jacobo Medina que «este contrato nos permitirá actuar de forma continua y planificada en todos los municipios».

Hasta el 12 de septiembre habrá de plazo para presentar propuestas en tiempo y forma. De este modo, el contrato es probable que pueda firmarse al empezar 2026.

En materia viaria, por otro lado, se sigue avanzado para cerrarse la adjudicación del acuerdo para el mantenimiento del firme y los semáforos en 48 trazados insulares. La licitación, por 7,27 millones de euros, data de la primavera.