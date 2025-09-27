El Cabildo progresa con el centro de respiro familiar en Guatiza Se harán trámites con Teguise, para asumir la propiedad del inmueble que acogerá la instalación

J.R.S.L. Arrecife Viernes, 26 de septiembre 2025, 23:33 Comenta Compartir

Por unanimidad, en el pleno del Cabildo de este viernes se aprobó iniciar los trámites para solicitar al Ayuntamiento de Teguise la cesión del inmueble destinado al futuro centro de respiro familiar de Guatiza. Se actúa siguiendo el ofrecimiento municipal.

El recinto social, cuando sea una realidad palpable, llevará el nombre de Don Eustaquio y Don Jesús Salvador de León Placeres. La parcela, de más de 3.200 metros cuadrados, junto con una vivienda de 312 metros cuadrados de superficie construida, fue legada al Consistorio por Salvador Pedro Marcial Placeres Díaz.

Se asume la necesidad de plazas y servicios de atención a personas en situación de dependencia.

La medida, según Marci Acuña, consejero del ramo, «abre la puerta a un nuevo recurso imprescindible para la isla, en un municipio que hasta ahora no contaba con un centro sociosanitario de estas características». Y añadió que «cada nueva infraestructura de este tipo supone un alivio para las familias y una mejora en la calidad de vida de las personas usuarias, que dispondrán de atención integral adaptada a sus necesidades».

Remanente, 10 millones de euros

De otro lado, en la cita se aprobó rescatar 10 millones de euros del remanente. Se usará el dinero en subvenciones, acciones turísticas y patrocinio de la residencia de mayores que se confía salga en Altavista (Arrecife).

Además, en el tramo final del pleno se abordó la petición de Óscar Noda, consejero de la oposición y alcalde de Yaiza, de garantizar la financiación insular, para el soterramiento parcial de la nueva línea eléctrica entre Mácher y Playa Quemada. No hubo acuerdo concreto en firme.