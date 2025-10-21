Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Reunión de responsables del Consorcio de Emergencias de Lanzarote. C7
Lanzarote

Más bomberos en 2026

El Consorcio Insular de Emergencias contará con más de 9 millones de euros de presupuesto el año venidero

CANARIAS7

Arrecife

Martes, 21 de octubre 2025, 13:56

Comenta

Durante 2026 se prevé avanzar en la incorporación de 15 nuevos bomberos, 5 cabos y 2 sargentos, completando la segunda fase del proceso de ampliación del cuerpo iniciado en 2025, según Kiko Aparicio, consejero responsable del Consorcio Insular de Emergencias.

La medida será posible una vez que se ha dado luz verde al presupuesto de la entidad para el año venidero, por valor de más de 9 millones de euros.

El nuevo presupuesto supone un incremento de 925.000 euros respecto a las cuentas de 2025. Se enmarca dentro del Plan Económico-Financiero 2025-2026 del Cabildo de Lanzarote, garantizando la sostenibilidad y equilibrio de las cuentas. La mayor parte del presupuesto, más del 70%, se destina a personal, con el objetivo de reforzar los equipos y continuar la ejecución del Estudio de dimensionamiento y optimización de la plantilla, elaborado por la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC).

El presupuesto también contempla 265.000 euros en inversiones reales, para seguir modernizando equipamientos e infraestructuras, así como la mejora de los parques y puestos operativos. Entre las actuaciones estratégicas destacan la continuidad del proyecto para un nuevo puesto de intervención en Tías, la remodelación del helipuerto de La Graciosa y la planificación de un nuevo parque de bomberos en Arrecife que permita optimizar los tiempos de respuesta.

