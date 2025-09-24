Betancort entiende «crucial» la ley que dé trato preferente a las islas orientales El presidente cabildicio aspira a «dejar el camino hecho» en lo que resta de mandato; para que la iniciativa pueda entrar en vigor antes de 2030

Lanzarote y La Graciosa, como Fuerteventura, están necesitadas de una legislación específica que ampare un desarrollo sostenible de los tres territorios, con la ficha financiera correspondiente. Así lo expuso el lunes el presidente cabildicio, Oswaldo Betancort, en el foro 'Islas con futuro' desarrollado en dependencias de CANARIAS7 en Gran Canaria. La iniciativa tiene valor «crucial», por lo que tendrá rango prioritario en la agenda de trabajo del gobierno de la primera Corporación; al igual que se prevé acontezca en el caso del Cabildo de Fuerteventura, con implicación de su presidenta, Lola García.

Horas después del foro, Betancort y García mantuvieron un encuentro de trabajo para perfilar la estrategia; en aras de dar forma la ley específica, que a imagen y semejanza de la concretada para las Islas Verdes (La Palma, La Gomera, El Hierro); ampare un marco para orientar el desarrollo del eje oriental, considerando que «somos diferentes», esgrimió este martes el presidente lanzaroteño tras una ronda de contactos en el Parlamento de Canarias orientada a sentar las bases de la iniciativa.

«Lo que pretendo es dejar el camino hecho», valora Betancort, en lo que resta de mandato, a bien de que la ley específica sea una realidad tras los próximos comicios en Canarias y siempre antes de que la década toque a su final.

Aspectos básicos a considerar, «el cambio climático, la desertización, el ciclo integral del agua, la movilidad, la implantación de las energías renovables y también la bonificación como islas no capitalinas. Tomo de ejemplo lo hecho con las Islas Verdes», argumenta Betancort, en el marco del frente común establecido con Fuerteventura. «Entendemos que la unión de las islas orientales pasa por tener una normativa, como la que tienen ellos. Somos diferentes a las islas capitalinas y también tenemos nuestras especifidades», con necesidad de tratamientos y financiaciones en consecuencia. En el encuentro promovido por CANARIAS7 sirvan las similitudes mostradas en materia de reto demográfico, necesidades en vivienda, carencias en materia hidráulica y tratamiento de la crisis migratoria.

Guste o no, en Lanzarote, La Graciosa, como acontece en Fuerteventura, «tenemos sobrecoste de vida». La cesta de la compra cotidiana sigue siendo más cara que en Gran Canaria y Tenerife, como ha venido siendo norma desde el pasado siglo. Para hacer frente, se precisa que el Ejecutivo canario sea protagonista directo de soluciones posibles, «con ficha financiera y con consenso de todos los partidos políticos».

A corto plazo propone Betancort concretar un borrador de la normativa, con un equipo jurídico vinculado al Gobierno canario. Y con la base de que «los cabildos estamos dispuestos a financiar la redacción de esta ley», al menos de modo parcial. En cuanto a la ejecución, se valora de inicio la encomienda a alguna de las empresas públicas con experiencia a nivel de planeamiento.