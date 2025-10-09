Banquillos nuevos en la Ciudad Deportiva Lanzarote

CANARIAS7 Arrecife Miércoles, 8 de octubre 2025, 23:21 Comenta Compartir

Se ha completado esta semana la instalación de nuevos banquillos en el campo de fútbol de la Ciudad Deportiva Lanzarote, en el marco del proceso de renovación y mejora de las instalaciones deportivas insulares; según el consejero Juan Monzón.

Se ha hecho una inversión de casi 50.000 euros. Va este material en consonancia con el nuevo césped en el primer recinto deportivo insular, que fue estrenado a pleno rendimiento durante el pasado verano.

La acción se enmarca en «un plan de actuación más amplio para elevar la calidad de los servicios deportivos insulares», según Monzón. «Seguimos dando pasos firmes para que la Ciudad Deportiva Lanzarote sea un referente regional. Estos nuevos banquillos son una muestra del trabajo constante por parte del Cabildo para ofrecer instalaciones modernas y acordes a las necesidades de nuestros deportistas y clubes», en versión del consejero.

«Continuamos modernizando nuestras instalaciones deportivas con el objetivo de ofrecer espacios más seguros y confortables para todos los usuarios. Estas actuaciones no sólo mejoran la estética y funcionalidad de las infraestructuras, sino que reflejan nuestro compromiso con el desarrollo del deporte en Lanzarote», en versión de la vicepresidenta, María Jesús Tovar.

