Arrieta vuelve a tener su Juguete del Viento a la vista La obra ideada por César Manrique hubo que retirarla en abril

CANARIAS7 Haría Lunes, 22 de septiembre 2025, 23:30 Comenta Compartir

El Cabildo de Lanzarote, a través del Área de Obras Públicas, ha finalizado los trabajos de reparación y mantenimiento del Juguete del Viento de Arrieta, obra de César Manrique.

Esta intervención se enmarca en el Plan de Mantenimiento y Conservación de la Obra Pública y el Patrimonio Artístico en Carreteras, que busca garantizar la seguridad de la ciudadanía y preservar el legado cultural y artístico de la isla.

Los trabajos han consistido en la reparación de la pieza que se desprendió en abril, como consecuencia de un temporal de viento, así como en una revisión integral del conjunto escultórico para reforzar su estabilidad y durabilidad.

Según el consejero Jacobo Medina, «hoy podemos decir que el Juguete del Viento de Arrieta ya vuelve a lucir en todo su esplendor. Era un compromiso no sólo con la seguridad de la ciudadanía, sino también con el respeto al legado de César Manrique, que forma parte de la identidad de Lanzarote».