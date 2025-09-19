Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Vea la portada de CANARIAS7 de este viernes 19 de septiembre de 2025
Presentación de la campaña, en agosto. C7

Agotados los bonos de Consume Lanzarote en diez minutos

Los compradores cuentan con 220 establecimientos donde poder adquirir productos

José R. Sánchez López

Arrecife

Viernes, 19 de septiembre 2025, 08:31

En apenas 10 minutos se han agotado los bonos de la campaña de Consume Lanzarote 2025 puestos a la venta en la mañana de este viernes. La venta se abrió a las 8.00 horas. A las 8.10 horas ya figuraba la palabra «agotados» junto a la referencia a la que había que acceder para hacerse con las apreciadas referencias.

Y eso que se han aplicado medidas para favorecer la distribución de los bonos, al mantenerse el límite de media docena por comprador. Se han vendido 12.900 bonos.

Como en las campañas previas, cada bono tiene un precio de 30 euros. Y da derecho a sumar otros 30 euros, de modo que con la referencia se cuenta con 60 euros.

El material se puede emplear, en exclusiva, en los comercios adheridos a la campaña. Ya se sumaban 220 este viernes, con opción de que se sigan dando incorporaciones. En cada uno de ellos las ventas se pararán cuando se alcance la cota de 6.000 euros. La relación figura en www.consumelanzarote.org.

La campaña está patrocinada por el Cabildo y tiene respaldo de Felapyme. La aportación se eleva a 500.000 euros. De esta suma, para los bonos se dedica una partida próxima a 387.000 euros, quedando el resto de la inversión para la logística. De modo, a la economía insular se añadirá un flujo de 774.000 euros.

