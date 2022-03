Aderlan da ayudas al sector primario

La Asociación para el Desarrollo Rural de Lanzarote (Aderlan) ha activado el plazo para optar a las ayudas del nuevo plan de subvenciones para el sector primario. Hasta el 22 de abril se podrá presentar documentación. El porcentaje puede oscilar, dependiendo de si las inversiones son de carácter productivo o no.

Como proyecto productivos o de carácter empresarial se encuentran los destinados a la creación, ampliación o modernización de microempresas de transformados agroalimentarios; los proyectos de empresas que diversifican hacia actividades no agrarias, como empresas de turismo activo, gastronomía, talleres artesanos, etc.; los servicios sociales privados (para niños, mayores, discapacitados,...); la creación o mejora de los alojamientos rurales tematizados (turismo de naturaleza, agroturismo, de salud o deporte); las empresas que presten servicios, las que organizan rutas del turismo en instalaciones agrarias, ganaderas, bodegas, etc. Este tipo de proyectos podrán ser solicitados principalmente por microempresas, con una ayuda básica del 45% según características del proyecto.

Por otra parte, los proyectos no productivos cuyos gastos e inversiones se realizan en bienes o servicios que no pueden ser objeto de venta, abarcan las acciones formativas ya sean vinculadas al sector agrario o forestal u orientadas a la diversificación hacia actividades no agrarias (charlas, cursos, talleres prácticos, jornadas, etc.) sobre temas innovadores; así como las actividades demostrativas, que permiten la difusión y acceso a la información. Para el sector público se han previsto tres tipos de acciones: los de pequeñas infraestructuras para la producción de energía renovable en instalaciones de servicios a la economía y la población rural; las instalaciones de servicio a la población (compostaje comunitario, los espacios colaborativos para emprendedores y colectivos sociales,…); o las pequeñas infraestructuras turísticas o recreativas para productos temáticos, la creación de rutas y sus infraestructuras (gastronómicas con productos locales, deportivas,…).

Para concretar los trámites se puede acudir a la oficina de Aderlan o contactar por teléfono a través del 928-810100 (Ext. 3615).