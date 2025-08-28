Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Vea la portada de CANARIAS7 de este jueves 28 de agosto de 2025
Playa de Las Cucharas. CBL

Acuerdo para cuidar las playas de Costa Teguise

La gestión se ejecutará por una empresa local

J.R.S.L.

Teguise

Miércoles, 27 de agosto 2025, 23:18

El Consistorio de Teguise ha decidido que sea la empresa local Lumar Mantenimiento la que se encargue de realizar labores de mantenimiento en las principales playas de Costa Teguise.

Para funciones a ejecutar durante cinco meses se hará un abono de más de 281.400 euros. Hay previstas labores de pintado de muros y espacios anexos, así como arreglos a nivel de fontanería. También se actuará en los aseos públicos, según constaba en las bases oficiales.

En tiempo y forma se sumaron dos ofertas, ambas parejas en presupuesto a la cantidad marcada de salida.

Las actividades quedan al margen de futuras medidas a tomar por el Ayuntamiento para de nuevo contar hamacas y sombrillas en las playas de Costa Teguise.

