Acuerdo para cuidar las playas de Costa Teguise
La gestión se ejecutará por una empresa local
J.R.S.L.
Teguise
Miércoles, 27 de agosto 2025, 23:18
El Consistorio de Teguise ha decidido que sea la empresa local Lumar Mantenimiento la que se encargue de realizar labores de mantenimiento en las principales playas de Costa Teguise.
Para funciones a ejecutar durante cinco meses se hará un abono de más de 281.400 euros. Hay previstas labores de pintado de muros y espacios anexos, así como arreglos a nivel de fontanería. También se actuará en los aseos públicos, según constaba en las bases oficiales.
En tiempo y forma se sumaron dos ofertas, ambas parejas en presupuesto a la cantidad marcada de salida.
Las actividades quedan al margen de futuras medidas a tomar por el Ayuntamiento para de nuevo contar hamacas y sombrillas en las playas de Costa Teguise.
Comentar es una ventaja exclusiva para registrados
¿Ya eres registrado?Inicia sesión
Necesitas ser suscriptor para poder votar.