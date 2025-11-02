Accidente en el CC Open Mall de Arrecife deja a un menor herido El menor fue trasladado al hospital con politraumatismo grave, pero su vida no corre peligro

En la mañana de hoy, un menor de 15 años resultó herido tras precipitarse en el Centro Comercial Open Mall, en Arrecife. Según informaron fuentes de emergencia, hasta el lugar se desplazaron una ambulancia y efectivos de la Policía Nacional.

El Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) comunicó que el joven fue trasladado al hospital con un politraumatismo grave, aunque su vida no corre peligro.

Las autoridades investigan las circunstancias del suceso para esclarecer cómo se produjo la caída

