Torres reivindica el compromiso socialista con la reconstrucción de La Palma

El presidente de Canarias y candidato socialista a la reelección, Ángel Víctor Torres, resaltó este miércoles, en un acto celebrado en el municipio palmero de El Paso, el esfuerzo realizado por las distintas administraciones para recuperar la isla tras el volcán, en una acción coordinada que ha dejado ya más de 605 millones de euros a los afectados y que no tiene precedentes en la gestión de una crisis natural. Además, ha dicho, «La Palma se va a reconstruir con gobiernos socialistas porque vamos a seguir gobernando«.

El acto contó con la presencia del ministro de la Presidencia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, así como de la cabeza de lista del PSOE por La Palma al Parlamento regional y a la Alcaldía de Los Llanos de Aridane, Alicia Vanoostende; el candidato al Cabildo insular, Borja Perdomo, y la candidata al Ayuntamiento de El Paso, Isabel Rodríguez. Previamente, todos ellos visitaron el municipio de Los Llanos de Aridane.

En su intervención, Félix Bolaños aseguró que las políticas del Gobierno de España «han beneficiado a la gente y, además, en el peor momento de sus vidas. Me siento orgulloso como socialista por haber estado al lado de los que sufrían en la isla de La Palma», demostrando que la apuesta por un Estado fuerte es clave para abordar catástrofes como el volcán, «algo que no hace la derecha, sea del color que sea».

El ministro de Presidencia remarcó que la carretera de Tazacorte a Puerto Naos se abrirá este jueves. Según dijo, se trata de un paso hacia la sostenibilidad y hacia la reconstrucción de La Palma. «Sigue habiendo necesidades y, por ejemplo, está el caso de los vecinos de Puerto Naos y La Bombilla, para los que anunció que, el próximo martes, el Consejo de Ministros aprobará 6,7 millones de euros para los que aún necesitan domicilio alternativo».

Según recordó, el presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, ha venido 11 veces a la isla porque sabía «lo que se estaba sufriendo». «Hicimos una comisión, me encargó que la gestionara y me preguntaba todos los días cómo iba La Palma y la reconstrucción porque conocía la destrucción. Estuvo donde tenía que estar y demostró ser un presidente socialista, que está cerca de los que más lo necesitan».

El ministro socialista también subrayó que se haya hecho todo este trabajo de forma compartida, «con todas las administraciones», y considera triste que haya partidos que quieran usar esto políticamente. Según recalcó, «hasta el último concejal, consejero insular y regional se han volcado en esta reconstrucción, y eso nos define como lo que somos: servidores públicos».

Bolaños ironizó con lo dicho este miércoles por Feijóo en Palma de Mallorca (que estaba encantado de «estar en La Palma») antes de insistir en que «es un orgullo pertenecer a un gobierno que ha hecho esto con La Palma. Esta campaña electoral consiste en explicar lo que hemos hecho o lo que queremos hacer frente a los que no quieren hablar de proyectos o propuestas, quizás porque no están seguros de recibir el apoyo de los ciudadanos».

Según afirmó, votar socialista este 28 de mayo es apostar por la atención primaria, por las becas para los estudiantes («la mayor partida de la historia aprobada por este Gobierno de Pedro Sánchez»), equiparar los permisos de maternidad y paternidad «para evitar el machismo en las entrevistas de trabajo», resumió.

Sobre Torres, insistió en la importancia de que siga en la Presidencia de Canarias en pro de una sociedad más justa y de la apuesta por la sanidad, la educación y los derechos humanos que ha demostrado en los últimos cuatro años al frente de la Comunidad.

Torres: «Bolaños es un palmero más»

Por su parte, Torres dijo de Félix Bolaños que «es un palmero más» por su esfuerzo en pro de la reconstrucción. «Es el ministro a la inversa: el que me llamaba para saber cómo iban las cosas en La Palma». El presidente regional recordó las dificultades durante estos cuatro años, que en el caso de La Palma sumó un volcán, pero remarcó que «lo más importante es el aliento que ha sentido por parte de la gente para sacar las cosas adelante». Según indicó, fue lo que ocurrió con la pandemia, «pese a la obstrucción de algunos grupos de la oposición que sólo buscaron hacer caer el Gobierno de Pedro Sánchez. Esa es la diferencia entre nosotros y ellos y por eso creo que nos merecemos seguir gobernando».

El candidato socialista insistió en que seguro que han cometido errores, pero subrayó que no han parado de intentar solucionar las cosas y los resultados «ahí están: se hizo bien en la pandemia, y también en La Palma, con los PCR, con la vacunación, comenzando el curso 2020-21 con normalidad y seguimos caminando, dando la vuelta a los números de la dependencia, también en La Palma». En este sentido, recordó que la mitad de las 41.000 prestaciones otorgadas en Canarias desde que existe la Ley de Dependencia se han dado en este mandato.

Asimismo, resaltó la importancia de la contratación de 3.000 docentes más para bajar la ratio de profesores por alumnos, situándose las Islas ya por debajo de la media estatal, o que el abandono escolar bajara a la mitad (hasta el 11%, porcentaje).

También recalcó los avances en la descentralización de la sanidad, las 345 camas hospitalarias incorporadas en esta legislatura, más que en los 10 años anteriores, así como las 77.500 personas más trabajando que hay respecto a 2019, con 10.000 jóvenes y otras 10.000 mujeres menos en el paro, con salarios mínimos más altos, un ingreso mínimo vital, ERTEs y otras mejoras que también han beneficiado a La Palma.

Sin embargo, el presidente hizo especial hincapié en el esfuerzo hecho ante la destrucción del volcán, la coordinación demostrada y las ayudas repartidas. Eso sí, dijo ser consciente de que jamás se podrá compensar del todo a los afectados, aunque remarcó que todos los gobiernos han trabajado de la mano ante la mayor catástrofe en la historia de las islas.

En este sentido, indicó que cuando se afirma que las ayudas a La Palma no llegaban, se puede comprobar en el Boletín Oficial que esos mismos vecinos utilizados por ciertos partidos habían recibido cientos de miles de euros, en claro contraste con las ayudas que no llegaron de gobiernos anteriores con el Delta o las riadas.

A su vez, subrayó el salto cualitativo dado en la creación de viviendas en este mandato, al tiempo que afirmó que el PSOE nunca hubiera hecho política con la erupción ni con la migración. «No hay nada peor en la política que intentar ganar votos tirando del dolor de la gente».

Torres aseguró que los vecinos de las viviendas modulares sienten dolor cuando se critica esas casas provisionales, al tiempo que recordó que se ha intentado confundir con las ayudas porque hay unas leyes y unos topes y no todos podían acceder al máximo.

Según subrayó, «La Palma se va a reconstruir con gobiernos socialistas porque vamos a seguir gobernando aquí y en España. Queda mucho por hacer y quiero seguir dando la cara al máximo y, si no he podido llegar a convencer a alguien de que he hecho el máximo esfuerzo, al día siguiente me levantaré para tratar de convencerle. Este 28M, a llenar las urnas de puños y rosas», remató.