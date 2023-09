Muchos marroquíes residentes en las islas pasaron angustia desde que se conocieron noticias del terremoto que había asolado su país y tener contacto con sus familiares fue la principal tarea. Mohammed El Montaser El Baz vive en Gran Canaria desde el año 2007 y su ejemplo refleja la incertidumbre que pasaron desde que fueron conscientes de la magnitud de lo sucedido.

La familia de Mohammed El Montaser se encuentra en perfectas condiciones, pero reconoce que «la incertidumbre ha sido angustiosa. Desde aquí por saber que todos estaban bien, y desde Marruecos por la incógnita que existía por si se producían réplicas. Yo llegué de trabajar a las doce de la noche y a esa hora mi hermana me dijo que había pasado algo en Marruecos. Rápidamente por redes sociales nos enteramos del terremoto y las noticias eran muy fuertes. Me pude poner en contacto con la familia a través de WhatsApp, ya que por teléfono era imposible al estar colapsadas las líneas, y la tranquilidad llegó cuando supe que todos estaban bien. Ellos residen en Kenitra, una ciudad que se encuentra en la costa de Marruecos, junto a la desembocadura del río Sebú, capital de provincia dentro de la región de Rabat-Salé-Kenitra, y allí lógicamente sintieron el terremoto pero no se produjeron pérdidas humanas. Las zonas más afectadas son las rurales, con viviendas de barro. Todo el mundo salió a la calle por si se producían réplicas, en momentos muy duros», afirma Mohamed El Montaser El Baz.

«Mi familia me dice que al principio no sabían qué había pasado. Salieron a la calle como todo el mundo porque el susto fue enorme, hasta que conocieron lo sucedido. Mi hermana recuerda los gritos de la gente, sin saber qué ocurría», narra.

«Ahora todo el mundo se está organizando para llevar comida y echar una mano. Yo me pregunto qué va a pasar ahora, porque hay familias destrozadas, niños huérfanos, etc. La recuperación será dura», matiza.

Mohammed El Montaser El Baz es un joven bereber de 30 años de edad que llegó a Gran Canaria en patera en el año 2007 cuando contaba con apenas 15 años y que hoy no solo se gana la vida como chef en un prestigioso hotel del sur, sino que se está abriendo camino, con prometedor éxito, en el mundo de la pintura. Ahora ve como su pueblo sufre tras el terremoto. Él no cree que por causa de esta tragedia se produzca un repunte migratorio y reitera su preocupación por el futuro de todas esas personas que lo han perdido todo.

A través de sus cuadros intenta «enseñar lo que un inmigrante sufre, lo que no se ve». Mohammed El Montaser lo vivió en primera persona y aunque hoy, como él mismo reconoce, no le falta nada gracias a todo lo que ha luchado, sí confiesa que lo llegó a pasar muy mal, tanto como para que en sus primeros cinco años en Canarias se planteara volver a su tierra.