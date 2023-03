La zona de alto potencial para eólica marina, entre Gando y Juan Grande

La zona de alto potencial para el desarrollo de la eólica marina creada en el litoral este de Gran Canaria abarca una superficie de 163,89 kilómetros cuadrados y su límite más próximo a tierra se extiende desde un poco más al norte de la península de Gando hasta Juan Grande.

El polígono recogido en el Plan de Ordenación del Espacio Marino (POEM) de Canarias aprobado esta semana por el Consejo de Ministros es más estrecho al norte que al sur, donde su vértice inferior (el polígono se aleja de la orilla a partir de Juan Grande) queda por debajo de la Punta de Maspalomas y a 24,90 kilómetros de distancia de la misma.

El punto del litoral este más próximo a los límites de la zona de alto potencial para la instalación de turbinas marinas es la Punta de La Sal, que queda a 5,86 kilómetros de distancia (3,16 millas náuticas). La franja marina reservada por el Estado para parques eólicos tiene 23,03 kilómetros (12,44 millas náuticas) de largo entre los dos puntos más alejados y una anchura máxima de 10,24 kilómetros (5,53 millas náuticas).

Ubicación propuesta por distintos proyectos de parques eólicos marinos. / C7

Dentro de la zona de alto potencial para la eólica marina no se distinguen áreas prioritarias ni de reserva para ordenar en el tiempo la instalación de aerogeneradores. Serán las subastas de asignación de potencia que convoque el Ministerio para la Transición Ecológica las que determinen cómo se irá ocupando.

Interés de la iniciativa privada

El interés de la iniciativa privada por establecerse en las aguas del este de Gran Canaria es creciente. La carrera emprendida para instalarse, pese a que no será posible hasta que el Ministerio adjudique subastas de potencia, no solo no deja de sumar participantes sino que incorpora candidatos cada vez de mayor potencia.

De hecho, los dos últimos proyectos registrados en el Ministerio en busca de una evaluación de impacto favorable, ambos en febrero, son los más grandes presentados hasta ahora. Si el participante número 23 en esta carrera, Drago, era hasta ahora el de mayor potencia al proponer 260 megavatios (MW), el corredor número 24, bautizado como Varuna, acaba de superarle al proyectar una potencia de 300 MW en el litoral de Santa Lucía de Tirajana.

El parque eólico marino Drago, promovido por RWE Renewables Iberia SAU, entró en el Ministerio el 8 de febrero y el proyecto Varuna, que es una iniciativa de Abei Energy & Infraestructure SL, lo hizo el día 22.

Recreación de aerogeneradores flotantes con doble turbina frente a la costa de Gran Canaria. / C7

Hasta ahora el parque eólico de mayor potencia propuesto en el litoral insular era Maresía, con una potencia de 254 MW, promovido por Capital Energy Offshore, por delante de Canawind I y Canawind II, proyectos de Instalaciones y Servicios Moscardó III y ambos de 250 MW. Les siguen Andamana, de 240 MW, de la empresa española Magtel; San Borondón, promovido por Iberdrola, con sus 238 MW; Tarahal, de 235 MW, impulsado por Bluefloat y Sener; y el de 225 MW compartido por la firma noruega Equinor y Naturgy.

En la zona de alto potencial

Las dos últimas incorporaciones a la carrera de las empresas por ocupar el litoral del sureste reservado para la instalación de aerogeneradores marinos, al igual que los proyectos posteriores al borrador del POEM, ajustan sus ubicaciones a la franja marina incluida finalmente en la zona de alto potencial.

Del documento aprobado finalmente por el Consejo de Ministros desapareció, tras la evaluación de impacto y para evitar el impacto visual, el polígono más próximo a las playas turísticas de San Bartolomé de Tirajana que sí estaba previsto para instalar turbinas marinas en el borrador inicial del POEM. La potencia que suman los 24 proyectos en aguas de la isla que durante los últimos años se han registrado en el Ministerio se eleva ya a 3.356 MW.

Ubicación propuesta por el parque eólico marino Tarahal, dentro de la zona de alto potencial. / C7

El POEM aprobado definitivamente reserva en aguas de la isla la única zona de alto interés para la investigación, desarrollo e innovación en materia de eólica marina del archipiélago, promovida por la Plataforma Oceánica de Canarias (Plocan), que se localiza al sureste de la zona de alto potencial para instalar parques eólicos privados.

A 1,8 kilómetros de la orilla

Con una superficie de 40,4 kilómetros cuadrados, el banco de ensayos de Plocan se dispone en el mar en paralelo a la central térmica del barranco de Tirajana y al puerto de Castillo del Romeral, aproximadamente. El punto más cercano a la orilla está a solo 1,8 kilómetros (0,97 millas náuticas) del dique de protección de la central térmica.

La zona de alto potencial para la I+D+i es casi un hexágono con una anchura máxima de 4,98 kilómetros (2,69 millas náuticas) y una longitud máxima de 10,45 kilómetros (5,64 millas náuticas) desde el punto más próximo a la costa al más alejado.

La superficie final de este banco de ensayos se recortó en relación a la propuesta inicial, que era de 46,48 kilómetros cuadrados. El objetivo de la Plataforma Oceánica para esta zona es probar y desarrollar prototipos de aerogeneradores de más de 5 MW de potencia dado que las servidumbres de navegación aérea impiden levantar aerogeneradores de más de 160 metros de altura en el banco de ensayos que tiene en la costa de Jinámar.

Ubicación del primer banco de ensayo de la Plocan, en la costa de Jinámar. / C7

El área reservada para este segundo campo de ensayo de la Plocan para tecnologías marinas alcanza profundidades de hasta 1.000 metros, frente a los 600 de la primera, lo que permitirá probar tecnologías de aerogeneradores flotantes en aguas más profundas.