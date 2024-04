El Víctor Jara se engalana con los colores de Palestina

El auditorio de Victor Jara en Vecindario acogió el 'Encuentro de Solidaridad con los Pueblos de África y Latinoamérica-ESPAL 2024' y con invitados como la poeta Rafeef Ziadah y al cantante Phil Monsour. El auditorio se iluminó con los colores rojo, verde, negro y blanco y 500 piezas de tela desde las butacas, hicieron un mosaico de la bandera de Palestina.

Los primeros versos que la voz cálida y armoniosa de la hablante lírica Rafeef fueron del escritor, poeta, profesor y activista palestino de la Franja de Gaza, asesinado el 6 de diciembre de 2023 por el ejercito de Israel, Refaat Alarcer.

Los acordes de Monsour, quien también interpretó varias canciones en esta acción denominada 'Que sea un relato', acompañaron otra media docena de poemas, propios de esta gran periodista, poeta y activista de origen palestino.

«Mi primer poema lo recité en la universidad y al terminar, un asistente sionista me dio una patada en el vientre y me gritó: deberías ser violada para que no engendres terroristas», señaló Rafeef

En el acto no faltaron palabras a las abuelas que cocinan el poco pan y las lentejas que quedan, sin luz y sin agua, debido al asedio al que está sometida la población, para alimentar los cuerpos. Ni tampoco mención al alma de todo un pueblo que padece este genocidio. «Esto lo pararán los otros pueblos, la gente de bien, que son la esperanza, porque la gran mayoría de los estados han mirado hacia otro lado y unos directamente y otros por omisión, son cómplices de la barbarie de los sionistas», dijo la poeta.

Rafeef hizo un llamamiento para que no parase el apoyo, para que llegue el alto el fuego, se retiren los colonos y poder volver a su tierra. «Espero que se respete a las personas refugiadas que desean seguir viviendo en los lugares donde residen desde hace mas de cuarenta años», señaló emocionada.

Conmovidas y estremecidas las personas asistentes a tan emotivo acto, despidieron en pie la jornada, entre lágrimas y aplausos coreando y deseando una Palestina Libre.