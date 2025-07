Los vecinos de Teror piden soluciones al Ayuntamiento frente a los cortes de agua

David Rodríguez Medina Teror Viernes, 18 de julio 2025, 22:58 Comenta Compartir

Los vecinos de Teror han dicho basta a los cortes de agua que se vienen produciendo en el municipio durante los meses de verano. Distintos representantes vecinales han realizado un escrito reclamando soluciones inmediatas al Ayuntamiento municipal para poder acabar con los problemas de abasto que existen en la villa mariana.

En dicho documento los vecinos presentan su malestar por la situación que viven actualmente. «En los últimos meses y semanas se han producido interrupciones frecuentes o incluso ausencia total de agua corriente, lo que compromete gravemente las condiciones mínimas de higiene, salud y bienestar de los ciudadanos», reza el escrito.

En el mismo reclaman una explicación oficial sobre las causas del problema y su alcance, un plan de actuación inmediato que garantice el restablecimiento del suministro regular de agua en toda la zona afectada y posibles medidas alternativas para reducir el impacto de que no haya abastecimiento de agua.

Además, solicitan una comunicación transparente por parte de las instituciones para saber cuándo se les corta el agua, puesto que hay vecinos que no saben a ciencia cierta ni la hora ni el día en el que tienen el suministro de agua restringido.

Felipe Rodríguez, uno de los vecinos afectados por los cortes en Teror, reclama que en la reunión esté presente tanto el alcalde, como el secretario del Ayuntamiento, porque «es el que debe velar porque se cumpla la normativa vigente» y el ingeniero responsable de la oficina de agua y alcantarillado. «Llevamos tiempo pidiendo que se declare la emergencia hídrica, aunque el alcalde se niegue a reconocerlo, puesto que tenemos menos de un 10% de suministro por persona. Estamos por debajo de los 20 litros diarios y debería declararse la emergencia para que vengan los militares y puedan colocar una potabilizadora portátil como solución de urgencia, como ha pasado en varias zonas de Tenerife», denuncia Rodríguez.

También señala que hay vecinos que llevan hasta «20 días sin tener nada de agua y se han tenido que buscar la vida contratando cubas para poder suministrarse». Además, muchos de los vecinos no saben ni el día ni la hora en la que no tendrán abastecimiento, puesto que el Ayuntamiento no lo comunnica.

«A las personas que viven en zonas altas del municipio no les llega el agua con presión, porque no hay bombas hidráulicas para promover que llegue de manera óptima el agua», indica Rodríguez.

