Francisco Juan Perera Hernández (Agrupación Electoral Tejeda) revalidó el pasado 28 de mayo la mayoría absoluta que le otorga la Alcaldía de Tejeda, logrando siete concejales y quedándose muy cerca de alcanzar el octavo.

–Tras ser nombrado de nuevo alcalde, usted fijó como una de las prioridades del mandato el plan de riego. ¿Cómo lo van a desarrollar?

–Es uno de los proyectos que considero más emblemático e ilusionante. Soy una de las personas que, a día de hoy, conozco perfectamente Tejeda. La parte sur del municipio tiene una escasez de agua enorme. Con lo del cambio climático se ha ido acentuando, empezando por los barrios de El Roque, Chorrillo, La Solana, Carrizal, Toscón, Juncal, Timagada, Las Moradas, Casas del Lomo... son lugares en los que el agua escasea. Los vecinos ya están abandonando sus terrenos por falta de agua. Por eso estamos haciendo y seguiremos haciendo un gran esfuerzo para hacerles llegar agua. De tal forma que puedan volver a cultivar los terrenos, si no en su totalidad, sí en una gran parte. Así evitamos la despoblación.

–¿Cómo lo van ha realizar, además de comprando agua a la prensa de la cumbre?

–Seguiremos comprando acciones en las comunidades de regantes que conforman la heredad de Las Palmas, en la presa de la cumbre y en otros nacientes donde haya caudal suficiente para destinar el agua al abasto y a la agricultura.

–¿Eso entronca con otro de los proyectos que también anunció en la sesión del sábado, la construcción de nuevas viviendas para evitar la despoblación, no es así?

–Efectivamente. Nos hemos marcado el reto de construir un Centro de Día, de tal forma que nuestros mayores puedan venir y sin abandonar sus casas estén en el pueblo durante el día, se sientan acompañados y partícipes con el resto de los vecinos, charlando y pasando un rato ameno. Así también podrán tener una alimentación mucho más acorde, ya que los que están enfermos y solo pueden comer cosas muy determinadas, no lo pueden hacer. También queremos que la juventud no se vaya y que vengan otros a vivir al municipio. Hemos adquirido una parcela de terreno, que se la hemos comprado a la Diócesis de Canarias, en la zona conocida como el Curato, justo debajo de la piscina. Tenemos el anteproyecto hecho y a ver si ahora con las promesas que se oyen del Gobierno regional y del Central se trabaja para que las viviendas sean más asequibles para los jóvenes. Tenemos que atender a la población mayor, pero también hay que buscar que los jóvenes se queden en Tejeda. Eso se consigue si tienen vivienda y trabajo. Si no lo tienen, emigran a otro lugar.

–¿El objetivo es construirla durante esta nueva legislatura?

–Sí, estamos trabajando para lograr financiación para la urbanización de la zona.

–Su plan a largo plazo se completa con el plan turístico para el municipio. ¿El objetivo es un turismo de calidad y sostenible que evite que el municipio se convierta en un parque de atracciones y que la convivencia de los vecinos y los foráneos sea idónea?

–Así es. A diferencia de las zonas costeras, que cuentn con un turismo distinto, de sol y playa, el que viene hasta aquí es casi selecto. Viene a disfrutar de la naturaleza y del paisaje del interior de la isla. El Roque Nublo es el símbolo de la isla y llegan caminando a sus pies y otros lo miran desde el pueblo. Así disfrutan de nuestra gastronomía y de una repostería que es de las más conocidas y relevantes del archipiélago canario. Creemos que hay un futuro importante con ese turismo de calidad y sostenible. Apostamos por él y como uno de los motores de la economía del municipio. Hay que tener en cuenta que aquí hay muchas viviendas destinadas a turismo rural y a vivienda vacacional. Sobre todo en invierno vienen muchas personas del Norte de Europa para disfrutar del pueblo, caminando por kilómetros de senderos que estamos recuperando poco a poco y en la medida de nuestras posibilidades. También estamos potenciando El Camino de Santiago y el Gobierno de Canarias trabaja en los caminos de gran recorrido. Queremos potenciar la figura de la reserva de la biosfera y el paisaje natural de Risco Caído y Montaña Sagrada. Queremos darlo a conocer de cara al exterior para que redunde de manera directa en la economía local y que este pueblo no desaparezca..

–¿Cabe la posibilidad de crecer en número de plazas alojativas?

–No. Es cierto que en determinados momentos hacen falta más plazas alojativas. Pero son momentos puntuales. No podemos ni queremos aspirar a ser como una zona costera. Queremos ser un sitio del interior con plazas alojativas, porque tienen demanda y generan puestos de trabajo, pero no crecer demasiado.

–¿Le sorprendió el apoyo masivo de la población a su gestión en las elecciones del 28M?

–Fue una inmensa alegría en lo personal. Pero también es una mayor responsabilidad. Siguen confiando en mi persona y en mi equipo. Nos hemos ganado ese aval por la dedicación que le hemos dado a Tejeda estos cuatro años. Aquí no se descansa. El alcalde y los concejales somos un servicios de 24 horas. Estamos para todo. Eso la gente lo valora, al igual que la gestión. El pueblo ha visto los resultados y el cambio. No hay sido Tejeda por el cambio, sino un cambio por Tejeda desde gobernamos. Hay personas que no coinciden con nuestro proyecto y quieren ponernos palos en las ruedas durante nuestro camino. Pero somos valientes y tenemos imaginación suficiente para sortear esos obstáculos y seguir luchando por nuestro pueblo.

–El apoyo ha sido brutal, siete concejales de nueve posibles...

–Sí. Y nos quedamos muy cerca de los ocho. Era muy complicado sacar el octavo, pero si se hubiese dado un número aritmético lo habríamos conseguido. Es la cuarta vez que concurro a las elecciones y siempre he conseguido siete concejales.