UxGC de Santa Lucía califica de desastrosa la gestión comercial del municipio

Francisco Pérez Ruano, nuevo presidente de Unidos por Gran Canaria de Santa Lucía de Tirajana, en visita por la zona comercial de la Avenida de Canarias, como cada día, pero ésta vez en compañía de otros componentes de su formación, ha querido constatar las enormes dificultades por las que atraviesa el sector, observando que muchos de los comercios y empresas visitadas manifiestan su preocupación ante las incesantes trabas administrativas por parte del Ayuntamiento de Santa Lucía de Tirajana, que provocaban la pérdida de mucho tiempo y dinero, cuando podrían ser cuestiones administrativas resueltas de otra forma mucho más eficiente y cercana a la realidad actual del comercio local.

Concretamente, en la Avenida de Canarias, en el número 227, nos encontramos con un ejemplo sangrante de destrucción del tejido productivo local en toda su magnitud, el Restaurante Grill «Mirlo Blanco» es digno de mención y el Consejo Local de Unidos por Gran Canaria de Santa Lucía de Tirajana quiso conocer, de primera mano, su situación, y, por este motivo, han mantenido una reunión con Juan Antonio Santiago Gómez, dueño del establecimiento y principal damnificado de esta compleja situación, que ha concluido con el precinto y cierre de su negocio por parte del Ayuntamiento de Santa Lucía de Tirajana.

El citado emprendimiento comenzó a funcionar en enero del 2015, después de haber realizado una importante inversión, con una construcción vanguardista y estéticamente atractiva para el viandante de esta gran avenida comercial. Estuvo varios meses abierto, hasta que comenzaron los reparos del Ayuntamiento de Santa Lucía de Tirajana. Desde ese entonces, este empresario no ha dejado de realizar gestiones administrativas, resolviendo los continuos requerimientos y realizando multitud de reuniones para poder concretar qué cuestiones tenía que subsanar para que «lo dejaran trabajar en paz».

Después de varios años, finalmente, el Ayuntamiento de Santa Lucía de Tirajana decidió, en octubre de 2021, decretar el precinto y cierre definitivo del establecimiento, acabando así con esta actividad económica, arruinando a un empresario local y enviando al paro un total de 19 personas, que era la plantilla con la que contaba, en ese momento, el restaurante.

Desde UxGC de Santa Lucía de Tirajana han querido señalar que «un ayuntamiento no está para cerrar empresas en estos momentos económicos tan complicados, tampoco debe permitir que permanezcan abiertas cuando existan graves deficiencias técnicas, pero, cuando son deficiencias técnicas leves, que es el caso, la solución no puede ser cerrar sin más». Acabar con el tejido productivo y económico empresarial local no es la solución para salir de esta crisis, al contrario, debemos animar a la creación de empresas que, a la vez, generen puestos de trabajo.

«Ahora nos encontramos con un establecimiento cerrado, 19 familias en una difícil situación económica y un empresario arruinado, que ha interpuesto una demanda judicial contra el Ayuntamiento de Santa Lucía de Tirajana, que tardará años en resolverse, esperemos, a favor del empresario, que, seguramente, tendrá que ser resarcido por el lucro cesante derivado de este cierre injusto», comenta Francisco Pérez Ruano, que ha añadido que «al final, el municipio de Santa Lucía de Tirajana también sale damnificado, porque pierde un establecimiento que daba vida y animaba la arteria comercial de Vecindario, y por la ingente cantidad de dinero que habrá que pagar al empresario por las pérdidas sufridas».

UxGC de Santa Lucía de Tirajana demanda al Ayuntamiento de Santa Lucía de Tirajana mayor sensibilidad con la gestión comercial del municipio en general, y, en particular, con el caso del Mirlo Blanco, invitando al consistorio a buscar soluciones para revertir la situación y que este establecimiento vuelva a abrir sus puertas.