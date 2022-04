UxGC, contra el descanso obligatorio de dos días para el taxi en la capital grancanaria

El candidato de Unidos por Gran Canaria (UxGC) a la Alcaldía de Las Palmas de Gran Canaria, Enrique Hernández Bento es «totalmente contrario» a la decisión del gobierno municipal de «imponer, unilateralmente, a los taxistas de la ciudad la obligación de librar dos días a la semana», al estimar que «vulnera los derechos de estos profesionales a trabajar cuanto consideren».

Para Hernández Bento, pese a que el grupo de gobierno «esté compuesto por socialistas y comunistas, nuestro país no lo es».

«Somos un Estado que se rige por el mercado libre y la libertad del individuo y las personas que componen el colectivo del taxi se han manifestado masivamente en un referéndum celebrado en 2018, que contó con la participación de 1.085 taxistas, lo que supone el 70 %, cifra muy elevada que evidencia el interés del sector por evitar la medida propuesta por quienes dirigen la corporación municipal. El resultado no dejó lugar a la duda, con 817 votos, un 75 %, en contra de la obligación de librar dos días, y tan solo 214 a favor«, recalca en un comunicado.

Pese a ser un referéndum vinculante, el gobierno municipal, compuesto por PSOE, Podemos y Nueva Canarias, «ha hecho una interpretación de la que no se conoce el contenido, pero que, en cualquier caso, no responde a lógica. El hecho de que hayan transcurrido cuatro años no invalida el resultado de la consulta, por tanto, la voluntad de los taxistas debe ser cumplida«, argumenta Hernández Bento.

El candidato ha resaltado que «el equipo de gobierno llegó al poder alardeando de que iba a ser un mandato en el que se daría protagonismo a la participación ciudadana, y ahora, a nte la manifestación ampliamente mayoritaria de los taxistas, decide no respetar lo que las urnas han plasmado: el deseo de que no exista la obligatoriedad de librar dos días«.

A su juicio, desde el punto de vista de la rentabilidad, si se obliga a los taxistas a reducir el tiempo de trabajo, se verán mermados sus ingresos, por lo que, «si el tripartito que desgobierna esta ciudad considera que el negocio no es rentable por existir muchas licencias, menos lo será si facturan menos, y esa es la realidad, y los taxistas lo saben mejor que cualquiera, por eso han votado en contra«.

Por todo ello, Hernández Bento ha pedido al edil de Movilidad, José Eduardo Ramírez, y al alcalde, Augusto Hidalgo, que tengan «altura de miras, talla política y capacidad de gestión», al tiempo que ha subrayado que la solución «no pasa por la limitación de días, sino por facilitar la movilidad de los taxis y tomar medidas para fomentar el crecimiento económico de la ciudad y la afluencia de visitantes», ya que, en su opinión, «solo de este modo se incrementará el uso del taxi, y no limitando el derecho a trabajar».