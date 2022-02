El TSJC anuló las cuentas de Mogán de 2019 por falta de negociación colectiva

El Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) ha anulado el presupuesto municipal del Ayuntamiento de Mogán de 2019. El fallo trasciende ahora, pero data del 27 de abril de 2021 y ha sido recurrido ante el Tribunal Supremo por la corporación. La Sala de lo Contencioso Administrativo estimó un recurso de CC OO y UGT, que interpusieron el contencioso porque no hubo negociación colectiva pese a que en aquellas cuentas se modificaron las condiciones de trabajo de los empleados.

El magistrado ponente, Jaime Borrás, subraya que en este caso el propio Ayuntamiento reconoce que no hubo negociación al no creerla necesaria. No lo ve así la Sala, que aclara que con independencia del instrumento que se use para una modificación de retribuciones complementarias, es preceptiva la negociación colectiva. Además, según los sindicatos, esas modificaciones se usaron para beneficiar a familiares de ediles.