Teror ultima detalles para el día grande

Si de las fiestas de pino se habla en una comida familiar o en una reunión con amigos, se comentan anécdotas subiendo hacia el pueblo, se preguntan por qué sabe tan bien al llegar el bocadillo de chorizo de Teror o se recuerdan las distintas promesas y deseos que le hicieron a Pinito. Esto se adorna bajo un manto especial en la villa mariana, bajo los colores blanco, verde y amarillo de la bandera terorense -acompañada de la canaria y la española- para formar un aura mágica y especial que solo se puede percibir visitando el pueblo. «Aquí se siente diferente, Teror transmite paz y magia», afirma Mari Carmen, que vive sus primeras fiestas trabajando en la oficina turística de la villa mariana.

El municipio se viste con sus mejores galas: los característicos balcones terorenses lucen con banderas, los puestos de comida tienen todo listo para los días venideros, la música en directo ameniza la espera e incluso los cuerpos militares ensayan bajo la mirada de muchos curiosos para la recepción oficial a las autoridades del viernes.

La villa mariana espera recibir a más de 200.000 visitantes. El alcalde, Sergio Nuez, no tiene ni un minuto de descanso. En los días previos las reuniones se suceden para que todo salga a la perfección. «Una organización de esta índole no es sencilla, estamos todos implicados», afirma el alcalde en frente de la basílica. «Este año cae en puente y la gente está con muchas ganas de fiesta, ya se va notando en el ambiente», finaliza antes de seguir ultimando los preparativos.

Uno de los más importantes tiene lugar en la basílica de Teror. Desde hace días, la iglesia está lista para recibir a los feligreses. «Cuenta con dos puertas, la de la izquierda será para la eucaristía y espacios de oración y la de la derecha, la puerta de Las Ánimas, para visitas, fotos y estar más cerca de la Virgen», comenta el párroco de Teror, Jorge Martín de la Coba.

La villa mariana se engalana. No solo el pueblo coge color para los días grandes, también las personas que lo visitan los días previos hacen que se sienta más bonito. Carmen Sánchez acaba de llegar a Teror con la emoción que eso conlleva. «Vengo a pagar mi promesa a la Virgen y veo todo bien organizado y limpio». Esta vecina de la capital grancanaria volverá mañana porque actúa su hijo en el desfile. «Pero antes de irme para casa no puede faltar mi bocadillo de Teror y mi Clipper, porque si no lo hago, no vengo», concluye.

Teror ya transmite alegría y devoción; un sentimiento que solo pueden entender aquellos que han pisado el pueblo algún día, aquellos que han visto con sus propios ojos lo que es la Fiesta Mayor de Gran Canaria.