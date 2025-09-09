Teror retiró más de 38 toneladas de residuos en la víspera del Pino Se duplicó la cantidad del año pasado durante la madrugada del 7 de septiembre, que fueron 17 toneladas, notándose que este año cayó en fin de semana

El servicio municipal de limpieza del Ayuntamiento de Teror realizó en la madrugada del Día del Pino, desde las 3 hasta las 9 de esta mañana del 8 de septiembre, un amplio despliegue de limpieza en el entorno de la basílica y el recorrido de la ofrenda romería del Pino, para tener a punto el casco de Teror en los actos de celebración del Día del Pino. Solo durante la noche se retiraron unas 38 toneladas de residuos, sobre todo envases de plásticos y latas, duplicando la cantidad con respecto al pasado año de 17 toneladas.

Desde el área de Limpieza del organismo municipal, la concejala Irene Ortega agradeció la labor que realiza el personal de servicio mientras la mayoría disfruta de las fiestas. «Cuando la música se apaga y los peregrinos regresan a sus casas, hay otro tipo de héroes que entran en escena. Sin focos, sin aplausos, pero con una misión clara: dejar el pueblo limpio, como si nada hubiera pasado. Y lo hacen en cuestión de horas, con cariño, con compromiso, con alma. A ellos, gracias infinitas, porque sin su labor, la fiesta no podría seguir su curso», señaló.

Para afrontar una rápida actuación en la limpieza de calles y plazas, se activó desde finales de agosto un equipo humano de medio centenar de trabajadores, reforzando el servicio con contenedores de basura, y maquinaria complementaria. El Servicio de Limpieza municipal, agradece a los Ayuntamientos de Las Palmas de Gran Canaria y de Santa Brígida su colaboración para ampliar el dispositivo de contenedores de residuos, cubas lavacalles o barredoras. Ortega valoró la excelente labor realizada por el equipo de trabajo y empresas de limpieza, además de la Policía Local de Teror, que facilitó la actuación durante la noche.

