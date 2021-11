Tras 13 años de espera el Amelia Vega ya no se tendrá que preocupar por la luz Educación inicia las obras para dotar de un nuevo sistema eléctrico al centro a través de un plan que asciende a los 194.000 euros y que sufragará con fondos propios

La comunidad educativa del CEIP Amelia Vega está de enhorabuena. No en vano, el pasado martes se firmó el acta de replanteo con el que la Concejalía de Educación inició los trabajos para dotar de nueva instalación eléctrica a uno de los centros más antiguos del municipio. Construido en 1960, las actuaciones de mejora urgen en un colegio que ya ha sufrido percances como el de 2018, cuando fruto de, precisamente, el deteriorado sistema eléctrico, el alumnado tuvo que recibir durante un tiempo clases sin luz en las aulas. También las frecuentes goteras han supuesto un dolor de cabeza a estudiantes y profesores.

Pero ahora, por fin, y después de más de 13 años de espera, el centro de El Ejido será objeto de trabajos para adecentar sus instalaciones. En concreto, se retomará un proyecto redactado en 2018 para renovar el sistema eléctrico, pero que por aquel entonces no se pudo ejecutar ante la falta de recursos. Sin embargo, ahora, tras el adiós del plan de ajuste, no solo se llevará a cabo esta imprescindible actuación, si no que se hará con los fondos propios de la concejalía. «Para la obra contábamos con inversión del Cabildo de los proyectos de IFS 2018, pero los plazos de ejecución y justificación estaban reglados y resultaban imposible cumplir, por lo que al final lo haremos con el presupuesto del área de este año», detalla el concejal de Educación, Juan Francisco Artiles.

Así, de las seis empresas que se presentaron, la ganadora y encargada de ejecutar el proyecto fue Elecnor, gracias a su oferta de 194.000 euros sobre los 289.124,77 euros de presupuesto licitación con los que contaba esta demanda histórica de la comunidad educativa que se lleva persiguiendo desde 2008. «Era uno de los grandes objetivos que estaban sobre la mesa cuando asumí con la concejalía por las diferentes incidencias que ha sufrido el centro durante los últimos años. Ahora hemos tenido la oportunidad de darle solución y es lo que hemos empezado a hacer», detalla el edil. De esta manera, antes de que acabe el año, el Amelia Vega por fin contará con un sistema eléctrico actualizado a la normativa vigente y con una instalación contraincendios que dará todas las garantías en materia de seguridad al colegio.