Teatro con micromachismos como llave para conseguir la igualdad de género

Nunca una misma escena repetida por dos personas de diferente sexo fue tan distinta. Eso mismo fueron capaces de conseguir los actores Rubén Rodríguez y Andrea Zoghbi este lunes en la Casa de la Juventud, durante la primera jornada del proyecto Botas de Obra con Tacón, delante de cerca de un centenar de estudiantes de la ESO. Esta iniciativa, basada en pequeñas funciones teatrales sacadas de contextos reales y debates posteriores, pretende concienciar al público adolescente a través de los valores de la igualdad y el respeto.

Primero fue Andrea quien sumergió al imberbe público en una noche en la que la protagonista volvía a casa sola después de haber salido de fiesta. La chica debía recorrer un trayecto de 15 minutos de camino a casa en el que iba pensando en voz alta, expresando su miedo a ser atacada por cualquier hombre que se le cruzase en medio de la oscuridad. Una situación que poco tiene de ficción, ya que muchas mujeres confiesan haberla vivido alguna vez en su vida. «Si se me aparece alguien cojo el teléfono rápido y hago como si estuviese hablando con mi padre diciéndole que ya estoy llegando a casa», explica en medio de la actuación, mientras todos los jóvenes espectadores callan y escuchan atentamente con rostros que, en su mayoría, denotan preocupación.

Tras los aplausos del público, y sin que nadie lo espere, Rubén repite la misma escena. Esta vez el ambiente no es tan tenso. Incluso se llega a oír alguna carcajada. «Tengo miedo de que se me cruce una mujer y me haga cualquier cosa. Hoy he llegado a casa, pero quizás mañana una chica me puede coger y hacer cualquier cosa», sentenció.

Después de esta doble interpretación, todos los presentes coincidieron en que se tomaron más en serio a la chica, ya que la primera situación es mucho más habitual que la segunda. A partir de ahí comenzó la reflexión.

Educar debatiendo

Esta y otras siete situaciones recreadas más dieron pie a que Javier Martín, un trabajador social que trabaja para la compañía teatral que realiza esta actividad -El Gato Engrifao-, abriese un debate con el público para analizar cada una de las escenas, en la que se pudo ver disparidad de opiniones.

Lo que esta iniciativa busca trabajar en las generaciones del futuro son la igualdad de género, las nuevas masculinidades, el machismo y los micromachismos. Este último se refiere a actitudes machistas más sutiles muy arraigadas a la sociedad.

Rubén Darío Rodríguez, actor y dueño de la compañía El Gato Engrifao indica que «la falta de información y de educación hace que la sociedad nos críe y nos eduque, sin quererlo, pensando que los hombres deben dedicarse y actuar de una manera y las mujeres de otra. En estas edades este tipo de pensamientos todavía está muy anquilosados y estereotipados. Es por ello que intentamos trabajar para concienciar y cambiar ciertas actitudes».

De izquierda a derecha, Rubén Rodríguez, Andrea Zoghbi, Javier Martín, Juan Martel y Yoanna Herrera (coordinadora). / c7

Y es que los jóvenes de hoy son el espejo de la sociedad del mañana. En esa idea se basa la Concejalía de Juventud del Ayuntamiento de Telde que dirige Juan Martel, área que ha traído este proyecto a la ciudad. «Todavía se denota una falta de educación en términos de igualdad entre los jóvenes . Es por ello que hemos traído esta actividad. Vemos una gran aceptación por parte del alumnado y profesorado, por lo que ya estamos trabajando para que se siga repitiendo con más frecuencia durante el año».

Por su parte, Javier Martín asevera que lo que se pretende con esta actividad es crear controversia entre los jóvenes y que por ellos mismos se den cuenta de qué actitudes son buenas y cuales no. «Queremos que conozcan cuales son los estereotipos de géneros o las cosas negativas de las redes sociales», asegura.

El daño de las redes

«Las redes están haciendo que en ciertas actitudes estemos retrocediendo un poco. El peligro de estas es que se está haciendo héroes a quienes en realidad no lo son, validando actitudes y argumentos de personas que en realidad no tienen nada claro cuál es el discurso correcto», subraya Martín.

Durante esta semana, cerca de 1.000 estudiantes, de hasta 14 institutosteldenses diferentes visitarán la Casa de la Juventud para conocer este proyecto que ya ha pasado por decenas de colegios e institutos de Canarias.