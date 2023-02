«Solo falta que nos pongan un cartel en la entrada del barrio que diga Cementerio de Aena»

Esta semana, la ministra de Transporte, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez (PSC) levantaba urticaria entre los vecinos de Ojos de Garza tras manifestar a viva voz y con suma frialdad que, bajo su punto de vista, «no es necesaria una revisión del Plan Director del Aeropuerto de Gran Canaria puesto que todavía sigue vigente su necesidad a una ampliación».

Una afirmación que profirió como respuesta a una pregunta que le hizo minutos antes el senador grancanario y candidato a la alcaldía de Telde por el Partido Popular, Sergio Ramos, en la que este invitaba a la ministra a venir hasta Gran Canaria para dar explicaciones a los ciudadanos de Ojos de Garza, Caserío de Gando y La Montañeta, quienes desde hace 22 años están sufriendo los daños colaterales de un proyecto ideado por Aena que no termina de arrancar y que está mermando el entorno y las vidas de cerca de 5.000 familias.

Indignación entre los vecinos

Uno de los representantes vecinales, Joaquín Santana, presidente de la plataforma Resurgir de Ojos de Garza, ha transmitido a este periódico su indignación horas más tarde de que este hecho se produjese en el Senado. Las primeras palabras de Santana han sido «asco», «irresponsabilidad» y «pena». «Nos han vuelto a tomar el pelo», exclama aún con el discurso de Raquel Sánchez retumbando en sus oídos.

«Esta señora nos ha vuelto a demostrar de qué va la política. Su intervención se basa en atacar personalmente a Sergio Ramos por ser de un partido político contrario al suyo y en decir sin ningún tipo de tapujo que el Plan Director va a seguir adelante. ¿Esto significa que vamos a seguir otros 22 años más en un limbo sin nada que hacer? Todavía falta más del 50% de pasajeros que se ponía como objetivo para que se viese como necesaria la ampliación del aeródromo. Es una vergüenza», protesta muy enfadado.

«Vamos a tener que proponer al Ayuntamiento de Telde que en la entrada al pueblo se sustituya el panel de 'Ojos de Garza' por otro que ponga 'Cementerio de Aena'. Ya está bien de que nos pisoteen y nos vacilen de esta manera desde Madrid», agrega.

«Me parece indignante que haya sido capaz de decir que fue alcaldesa de un Ayuntamiento que también compartía territorio con un aeropuerto. La diferencia entre su municipio y el nuestro es que nosotros tenemos encima un Plan Director que no nos deja avanzar ni desarrollarnos. Nos están dejando morir lentamente como a un ganado sin sentimientos. En sus palabras tan solo veo poco rigor y falta de empatía. Se nota que estaba poco preparada para contestar a esta pregunta. Para decir lo que dijo, mejor no manifestarse, porque de esta forma ha seguido metiendo el dedo en la llaga. Estamos cansados de que se nos ninguneen en las islas», reclama.

Por su parte, Margarita Alonso, la defensora más conocida en este tema por sus numerosas huelgas de hambre, exige a la ministra que pida información a las instituciones canarias sobre la situación que están viviendo los residentes afectados. « Estoy segura de que no es conocedora de lo que estamos pasando. Si no, no hablaría de esa forma. Lo ideal sería que pidiese informes al Gobierno de Canarias o al Cabildo de Gran Canaria antes de hablar. No nos merecemos esto», indica.

El Ayuntamiento seguirá el plan establecido

Por su parte, el Ayuntamiento de Telde no ha querido declarar nada al respecto y piensan seguir trabajando en la misma línea que vienen haciendo los últimos meses. Tras la reunión que mantuvo la alcaldesa de la ciudad, Carmen Hernández, con el presidente canario, Ángel Víctor Torres, hace tan solo unas semanas, la institución local espera a que el ejecutivo regional se reúna con los representantes de Aena para ver cuál es la postura de la empresa aeroportuaria.

Como ya ha manifestado la propia Hernández, en caso de no resolverse pronto este tema, el Ayuntamiento de Telde demandará a Aena ante los juzgados por los daños y perjuicios provocados.