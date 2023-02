Raquel Sánchez: «No hace falta revisar el Plan Director de Ojos de Garza»

La ministra de Transporte, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez (PSC), ha sido clara, concisa y contundente en el Pleno del Senado celebrado este martes, en el que ha repetido hasta en dos ocasiones que no ve necesaria una revisión del Plan Director del Aeropuerto de Gran Canaria puesto que «todavía está vigente».

Una respuesta que seguro que no ha gustado nada a los vecinos de Ojos de Garza, Caserío de Gando y La Montañeta, que hace tan solo dos semanas se reunieron con el presidente del Gobierno de Canarias, Ángel Víctor Torres, para trasladarle el calvario que están viviendo desde hace dos décadas y solicitar una unión de las instituciones públicas canarias con el objetivo de presionar a Aena y al Estado para que modifique el mencionado proyecto de ampliación.

La ministra se refirió a este tema después de que Sergio Ramos, actual senador y candidato a la alcaldía de Telde por el Partido Popular le haya invitado a venir al municipio para dar explicaciones a los habitantes que sufren este calvario. «Viaje a las islas y dé certidumbre a los vecinos de Telde sobre la ampliación del Aeropuerto de Gran Canaria», animó Sergio Ramos, quien también señaló que «resulta cuanto menos curioso que el Ayuntamiento de Telde no se haya puesto en contacto con ustedes para encontrar una solución».

Durante su intervención, Ramos indicó a la ministra que ya ha reservado «unos billetes de avión a Gran Canaria de ida y vuelta para que usted pueda hacer esa reunión. Eso sí, en vuelo regular porque no conviene quitarle el Falcon al jefe y que se enfade con usted».

Asimismo, el aspirante a la alcaldía teldense quiso poner a Sánchez en la piel de los vecinos. «¿Se imagina que usted no pudiera vender su casa porque no vale nada, o que no se la hipotecaran o que nadie invirtiera alrededor de su casa porque está todo en un limbo? ¿Qué futuro les espera?».

De acuerdo en el crecimiento de la isla

« No nos oponemos al crecimiento socioeconómico de Gran Canaria. Pero las cosas se deben actualizar, ser trasparentes y junto a los vecinos afectados», agregó Ramos. En este sentido sí estuvieron de acuerdo ambas figuras políticas. Raquel Sánchez indicó que su ministerio está interesado en el desarrollo de una infraestructura tan importante como es el Aeropuerto de Gran Canaria, del que además destacó que es el sexto del país con mayor volumen de pasajeros y el primero del archipiélago.

A lo único que sí se comprometió Sánchez fue a «seguir trabajando» para estudiar la posibilidad de modificación del Plan Director , aunque, según volvió a repetir, no lo ve necesario.