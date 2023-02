Ramos a Raquel Sánchez: «Viaje a las islas y explíquele a los vecinos de Telde el proyecto del aeropuerto»

El senador del PP por Gran Canaria, Sergio Ramos, ha exigido, hoy en el Pleno del Senado, a la ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez, que « viaje a las islas y de certidumbre a los vecinos de Telde sobre la ampliación del aeropuerto de Gran Canaria».

Además, Ramos ha pedido a la ministra que «se pronuncie sobre el proyecto y dé certidumbre a los vecinos de Telde; diríjase a los ciudadanos de Ojos de Garza, de La Montañeta y Caserío de Gando, le van a escuchar atentamente y en estos momentos esperan su respuesta en directo».

Igualmente, el senador popular ha señalado que «resulta, cuanto menos curioso, que el Ayuntamiento de Telde no se haya puesto en contacto con ustedes –en referencia a la ministra- para encontrar una solución». Ramos, en su intervención, ha comunicado a la ministra que ya ha reservado « unos billetes de avión a Gran Canaria de ida y vuelta, para que usted pueda hacer esa reunión. Eso sí, en vuelo regular porque no conviene quitarle el Falcon al jefe, no pretendo que Sánchez se enfade con usted por quitarle el juguete».

En su intervención, el senador del PP ha señalado que estos vecinos de los municipios de Gran Canaria quieren saber en qué estado está este expediente, porque llevan más de 20 años esperando a saber qué pasará con sus casas. «¿Se imagina que usted no pudiera vender su casa porque no vale nada, o que no se la hipotecaran o que nadie invirtiera alrededor de su casa porque está todo en un limbo? ¿Qué futuro les espera?», ha preguntado Ramos a Raquel Sánchez.

En su intervención, el senador del PP ha recordado que el Gobierno del Partido Popular dio pasos para poder avanzar y les escuchó, e incluso se firmó un convenio de realojo. «Luego cambiaron los colores políticos de los partidos que gobernaban y ahí siguen; cansados de que no se les haga caso y ahora piden que todo se paralice», ha denunciado en el pleno.

«No nos oponemos al crecimiento socioeconómico de Gran Canaria. Pero las cosas se deben actualizar, ser transparentes y junto a los vecinos afectados», ha asegurado Sergio Ramos, quien ha reprochado a la ministra que «el Gobierno de España no les recibe, ni siquiera el Delegado del Gobierno».

«Señora ministra a la gente no se le puede tratar de esta manera y la gente se merece un respeto, para poder ser el gobierno de la gente», ha dicho el senador de Gran Canaria, quien ha lamentado que este Gobierno ha perdido la conexión con la calle, «son un Gobierno sobre moqueta y no sobre la acera, que es donde están las personas».

Así, se ha dirigido a Raquel Sánchez pidiéndole que «bajen del coche oficial y del Falcon y escuchar, escuchar y escuchar, además es mucho más fácil que hacer unos trenes más pequeños para que entren un túnel».