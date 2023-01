Telde demandará a Aena si no resuelve pronto el futuro de Ojos de Garza La alcaldesa asegura que si el gestor aeroportuario no se compromete a quitar la tercera pista por escrito, pedirá una indemnización vía judicial

La alcaldesa de Telde, Carmen Hernández, ha asegurado en el pleno correspondiente al mes de enero celebrado este jueves que si Aena no se compromete a quitar pronto la tercera pista del Plan Director del Aeropuerto de Gran Canaria, el Ayuntamiento presentará una demanda contra la empresa y el Ministerio de Transporte, Movilidad y Agenda Urbana por los daños y perjuicio que lleva provocando a miles de vecinos desde hace más 20 años, al estar «condenando» y «devaluando» de manera «injusta» a los pueblos de Ojos de Garza, Caserío de Gando y La Montañeta.

Tras la reunión de este martes en la sede presidencial del Gobierno de Canarias, en la que Hernández se vio con el presidente, Ángel Víctor Torres, y el consejero de Transición Ecológica, Lucha Contra el Cambio Climático y Planificación Territorial, Juan Antonio Valbuena, la primera regidora local llegó a sugerir que estudiarían poder denunciar al operador aeroportuario.

En la sesión plenaria de este jueves ya afirmó con rotundidad que si Aena no se compromete con hechos a quitar esa tercera pista, la administración local recurrirá a la vía judicial para exigir una indemnización «por la devaluación que han sufrido las viviendas y resto de infraestructuras de los barrios afectados en las últimas dos décadas como consecuencia de esa supuesta necesaria ampliación del aeródromo que, por lo que sabemos y ellos mismos han reconocido, no contemplan ejecutar como mínimo hasta el 2031».

Además, reveló que en las próximas semanas se volverá a reunir con Torres para conocer cuál es la postura del operador aeroportuario. Hernández indica que ya no le valen las palabras, es por ello que exige un «compromiso real por escrito» de Aena y del Ministerio para que eliminen el proyecto de esa tercera pista del Plan Director en un plazo de tiempo razonable. « No vamos a fiarnos de su palabra, queremos un acuerdo documentado que tenga validez legal para que pueda ser penalizado en caso de no cumplirse. No aguantaremos más promesas, exigimos hechos», concluyó la alcaldesa.

Ciuca le invita a que no espere

Tras el pleno y a través de un comunicado de prensa, Ciuca invitó a la alcaldesa a que «no espere por nadie» y que inicie las demandas oportunas «en busca de responsabilidades» con el fin de restablecer las lesiones personales y patrimoniales que han sufrido los vecinos de Ojos de Garza durante 20 años. Unas demandas que, según este partido de la oposición, « también deben ir encaminadas a los concejales que de manera histórica han votado a favor de la expropiación, realojo, convenio con Aena y que han sido partícipes de este engaño».

Juan Antonio Peña, concejal y portavoz de esta agrupación, teme que esto no suceda ya que «Carmen Hernández ha votado a favor de todo esto siendo concejala y portavoz de Nueva Canarias en el salón de Plenos, al igual que sus compañeros concejales y otros miembros que lo fueron en el pasado», manifiesta.