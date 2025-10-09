La reapertura del acceso a La Pardilla desde la GC-1, en fase de estudio El Ayuntamiento de Telde ha solicitado su apertura y esta valoración se realizará el próximo 17 de octubre en la Comisión Técnica entre instituciones

Rafael Falcón Telde Miércoles, 8 de octubre 2025, 23:25

El cierre del acceso al barrio teldense de La Pardilla desde la GC-1 sigue coleando. El Ayuntamiento de Telde, de manera formal, ya ha solicitado su apertura inmediata y esta propuesta será valorada en la próxima reunión de la Comisión Técnica de seguimiento que se llevará a cabo en el Cabildo de Gran Canaria la próxima semana, en concreto, el próximo viernes 17 de octubre.

Los vecinos y comerciantes de La Pardilla continúan con su particular lucha para intentar que lo antes posible la reapertura sea una realidad. Esta opción está ganando enteros y algunas instituciones confían en que se tome esa decisión el próximo viernes. El Gobierno de Canarias está finalizando el proyecto del cuarto carril, con una inversión que puede rondar los nueve millones de euros. Aún no se ha presentado este proyecto y luego se tendría que licitar el concurso público, por lo que todo apunta a que esta obra no se iniciaría antes de la segunda mitad de 2026. Ante la insistencia de los vecinos, y ahora con la propuesta formal de reapertura del enlace por parte del Ayuntamiento de Telde, los técnicos del Gobierno de Canarias están estudiando esta apertura de la vía.

Desde el Cabildo se ha destacado que si el inicio de la obra del cuarto carril se dilataba en el tiempo accederían a la reapertura del acceso, algo que ahora se puede acelerar ante la inminente llegada de la época navideña, ya que en esa zona el flujo comercial es muy potente. Poner límite de velocidad a la vía próxima al acceso a La Pardilla es la opción barajada para su reapertura, mientras que la anterior salida desde el barrio presenta actualmente muchas complicaciones.

Gobierno de Canarias, Cabildo de Gran Canaria, Ayuntamiento de Telde y Dirección Provincial de Tráfico evaluarán la próxima semana esta solicitud del Ayuntamiento de Telde. El hartazgo de los vecinos y comerciantes de La Pardilla es evidente y esa voz ha llegado a las instituciones.

Reabrir el acceso desde la GC-1 a La Pardilla antes de la época navideña gana enteros. Los técnicos de las distintas administraciones están trabajando para presentar ante la Comisión Técnica la viabilidad actual de recuperar el acceso a La Pardilla, mientras los habitantes del barrio teldense mantienen la esperanza de recibir noticias positivas, ya que han reiterado en infinidad de ocasiones que la medida «ha aislado al barrio» y que no ha supuesto ningún avance notorio de movilidad «porque cuando ha habido un accidente las colas en la GC-1 siguen siendo las mismas».