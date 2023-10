Ramos asegura que el proyecto de Salinetas se acordará con los vecinos

«Ahora toca reunirse con los vecinos para que opinen y lleguemos a un acuerdo con consenso. Ese será el procedimiento» que seguirá el Gobierno teldense para hacer realidad el proyecto de remodelación de la avenida Américo Vespucio.

Son palabras del primer teniente de alcalde y concejal de Infraestructuras y Contratación del Consistorio, Sergio Ramos, sobre el devenir de «un preproyecto, aprobado por todos los partidos políticos de Telde», que había que presentar para poder obtener la subvención del Plan de Cooperación del Cabildo.

Ramos aclara que el proyecto básico contempla que «por la rambla no se podrá pasar, pero no se va a quitar». Será un parterre «con todos los árboles sanos (no quitamos ninguno) y espacio para aparcar en forma de peine». Según explica, «lo que se hará es ampliar las aceras de las casas de toda la vida, que miden muy poco y no cumplen las medidas de seguridad. Se podrá pasear sin problemas y tropiezos».

Ampliar La rambla cuenta con árboles de distinto tamaño a ambos lados del paseo. Arcadio Suárez

En esa acera nueva, que medirá tres metros de ancho, «se pondrán árboles nuevos de pequeña altura, para no molestar a los vecinos, y bancos de descanso. Quedará como la otra acera, la de los edificios nuevos», concluye.

Para Ramos la actual rambla «no cumple su cometido de paseo» porque está dividida por rotondas y hay que pasar a las aceras laterales para recorrerla por entero. Además, todos los días está sucia «de excrementos de aves, lo que hace que sea un paseo muy desagradable».

Con la remodelación, «ambas aceras laterales serán un auténtico paseo» con un recorrido continuo, con más árboles, más zonas de descanso, nuevo mobiliario urbano, más zonas de sombra y nueva iluminación.