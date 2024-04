'El Paquirri', un coche fúnebre con mucha vida en Telde

En el parque móvil de la funeraria San Gregorio (Valido) se encuentra una auténtica reliquia que aún sigue ofreciendo servicios funerarios en la ciudad de Telde. Todos le conocen como 'El Paquirri' y su historia resulta más que curiosa. Victoriano Valido, propietario de la funeraria teldense, se enteró hace 20 años de que estaban vendiendo en la localidad cordobesa de Pozoblanco un coche fúnebre Mercedes 190 E. «No me lo pensé. Fue un auténtico capricho. Llamé a la funeraria Abades de Pozoblanco y les dije que iría a comprarlo. Al día siguiente ya estaba allí y lo adquirí», relata.

Pozoblanco está ligada a la historia tras el triste fallecimiento en 1984 del torero Francisco Rivera 'Paquirri', en la plaza de toros de la localidad, y por tal motivo desde la compra del vehículo en el año 2004, Victoriano Valido le puso al coche fúnebre 'El Paquirri', «y así se le conoce en la ciudad de Telde. Pozoblanco y Paquirri siempre estarán unidos en la historia y por eso le puse ese nombre al coche», recalca.

Este vehículo fúnebre, que lleva 20 años en Telde, tiene una vida de más de 40 años. «Este Mercedes Benz 190 E es todo un clásico del automovilismo. Con un carrozado europeo para funerarias, el coche está tal cual y sigue funcionando como un reloj. En aquella época, cuando lo adquirí, su matrícula era CO1724X, pero en aquella época te permitían cambiar la matrícula y así lo hice. Resulta curioso aún verlo en servicio, pero refleja que este modelo ha sido uno de los referentes de Mercedes por su gran fiabilidad y un ejemplo de tradición e innovación». 'El Paquirri' es su niño mimado, aunque hace años tuvo un Volvo antiguo, que transformó un artesano en vehículo funerario, y que también le guardó un especial cariño.

Funeraria San Gregorio (Valido) lleva más de 50 años ofreciendo servicios fúnebres, en un negocio que inició el padre de Victoriano Valido. «Es una profesión muy esclava en el que estás 24 horas pendiente. Nosotros no somos psicólogos, pero somos el primer contacto ante el familiar tras el fallecimiento de un ser querido. Hay que empatizar de la mejor manera posible porque en ese instante se inicia el duelo», afirma.

'El Paquirri' sigue cumpliendo con su labor y Victoriano Valido reconoce que ha recibido «varias ofertas para adquirir el vehículo, pero he dicho que no. Lo compré, como ya he dicho, por un capricho, y ahora con el paso de los años le tengo mucho cariño. Enterarme de su venta en Pozoblanco, la ciudad donde murió Paquirri, e ir a por él fue todo un flechazo», resalta.

'El Paquirri' sigue circulando por las calles de Telde. Victoriano Valido, propietario de la funeraria San Gregorio y uno de los socios que llevan la gestión del tanatorio de Las Rubiesas, confía que pronto se pueda abrir el crematorio y ampliar las salas para ofrecer el servicio funerario que la ciudadanía de Telde merece.