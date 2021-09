Nuevo césped y videomarcador en un campo que vuelve a soñar

Desde 2015 llevaba el área de Deportes esperando este momento. El principal campo de fútbol del municipio, el estadio Pablo Hernández, no solo no se beneficiaba de actuación de mejora alguna en las últimas dos décadas, directamente no había sido objeto de un mantenimiento aceptable durante todo este tiempo. Pero después de elaborar un proyecto, tocar muchas puertas, insistir, y volver a actualizar y corregir el plan elaborado, el Ayuntamiento logró en el Cabildo insular, que ha licitado el plan y sufragado los 504.000 euros que cuesta el mismo, su aliado perfecto para cumplir con esta demanda histórica.

El objeto central de la intervención será la sustitución del césped, que será la segunda vez que se cambie desde que el campo era de tierra. Y dentro de las posibilidades que ofrece la hierba artificial, la concejalía no ha querido escatimar. Un césped de última generación, fabricado mediante el sistema 'tufting', con certificación de calidad Fifa Quality Pro será el manto verde que cubra la infraestructura. Pero ni mucho menos quedará ahí la cosa. Se instalará en uno de los córners un moderno videomarcador con pantalla led deportiva Outdoor con resolución P10, de tres metros cuadrados y última generación. Funcionará como marcador electrónico multideporte y pantalla publicitaria, pero también podrá ser empleado en cualquier otro evento no deportivo. El display contará con el software Montovideo y proporcionará una clara y completa información de todos los parámetros relevantes del juego. Además, su bajo consumo supondrá un importante ahorro energético.

Un nuevo vallado perimetral, casetas a estrenar, el cambio del riego o las banquetas de la grada completarán esta renovación integral que, si se cumplen los plazos previstos, estará lista para antes de Navidad. «En los últimos 20 años no se ha realizado el mantenimiento que nuestras instalaciones deportivas merecían, y esto lo queremos arreglar», asevera Diego Ojeda, el edil de un área que ya ha acometido recientemente mejoras en varios polideportivos del municipio y que ahora celebra que por fin le haya llegado el turno a El Hornillo.

A este proyecto se le unirá en un futuro cercano la renovación de la iluminación, que ya está en proceso de licitación y cuyo coste rozará los 500.000 euros. «Será la mayor inversión realizada en una instalación deportiva en las últimas décadas», destaca Ojeda.

Y si hay una persona feliz con este propósito de devolver al estadio más emblemático de la ciudad al lugar que se merece, esa es Juan Francisco Morales, el presidente de la UD Telde. «Nos emociona pensar que vamos a tener un campo en condiciones y estamos profundamente agradecidos a Diego Ojeda y al Cabildo que lo estén haciendo posible», resalta el dirigente que, junto a su joven directiva, está consolidando la recuperación deportiva y económica de un club que había tocado fondo en los últimos años.