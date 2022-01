La nueva serie mejicana de Colomé que ya triunfa en USA

A finales del año pasado recibía el 'Jaguar de Oro', de la mano de la revista AM Magazine Internacional como actor revelación de 2020 por sus ocho años de carrera internacinal en teatro, cine y televisión, y en este 2021 las cosas le siguen yendo sobre ruedas a Horacio Colomé. Ahora se encuentra en México en pleno rodaje de 'Si nos dejan', una producción que se estrenó el 1 de junio en Estados Unidos batiendo récords de audiencia y dominando el prime time de telenovelas en el país. «Interpreto a Serrano, un policía acostumbrado a tratar con delincuentes dentro y fuera de prisión. Estoy disfrutando mucho del papel porque me han dado la libertad de encararlo de una manera muy diferente a otros personajes que he hecho, permitiéndome explorar una parte más salvaje, instintiva y animal, además de hacerlo por primera vez con acento mejicano», relata el actor teldense, quien razona sobre el tema del habla y toda la controversia que le rodea. «Es algo que me ha acompañado desde que empecé mi formación actoral en Madrid. Me quejaba mucho cuando me pedían neutralizar mi acento siendo canario, pero ahora le he dado la vuelta. Me apasiona tener la oportunidad de afrontar nuevos acentos, por ello en Madrid invertí en clases de dicción, cuando estuve en Colombia, también, y desde que aterricé en México, más de lo mismo», relata el artista.

En cualquier caso, este nuevo trabajo no hace sino confirmar el idilio de Colomé con América Latina, donde ha desarrollado sus papeles más importantes. «Desde el primer momento Latinoamérica me recibió con los brazos abiertos y no he parado de trabajar, pero esto no quiere decir que esté más feliz aquí que en España, sino que me adapto fácilmente. Siempre quise internacionalizar mi trabajo y me siento muy afortunado por ello», comenta.

Sobre esta afinidad que despierta en tierras tan lejanas, opina que el ser isleño contribuye a ello. «Los canarios tenemos una parte muy latina, un acento que se integra muy bien por estos lares, un 'déjame entrar' que destaca y, en mi caso, un perfil que llaman en México 'latino internacional'. Funciona muy bien para poder acceder a los castings. Hay muchas posibilidades por aquí y en este momento de mi vida las estoy aprovechando. No sé qué pasará mañana pero ahora estoy feliz de hacer lo que me gusta y además con la suerte de poder viajar, conocer otras culturas, abrir mi mentalidad, y todo ello sin perder el contacto con los míos», valora Horacio Colomé.

Y a pesar de sus aventuras al otro lado del charco -hace poco se vacunó contra la covid-19 en un supermercado estadounidense-, la isla pronto podrá también disfrutar de sus dotes artísticas. Y es que en el pasado mes de abril estuvo inmerso como actor protagonista en el rodaje de 'Angler, el pescador', un cortometraje de género producido por 2396 Films, una joven productora canaria que a pesar de su reciente creación ya atesora una interesante filmografía con numerosos reconocimientos locales, nacionales e internacionales. «Siempre he tenido el dilema de si podría vivir o no de lo mío en Canarias. Creo que tenemos mucho talento en nuestra tierra y que no somos solo un plató de cine para producciones extranjeras. Si no surgen oportunidades no nos queda otra que crearlas y por ello tengo mucha ilusión en este nuevo proyecto dirigido por Ángel Hernández -director del FIC-Gáldar-. Es un ejemplo de talento, esfuerzo y pasión, y desde el primer momento que recibí su llamada hemos trabajado de la mano en la misma sintonía», asevera este actor natural de Playa del Hombre.

Últimamente no ha parado y aunque dedica la mayor parte de su tiempo y esfuerzos a su carrera como actor, no deja de explotar su cara más polifacética haciendo sus pinitos, en cualquier parte del mundo, en otras disciplinas que también domina. Sin ir más lejos, en Italia realizó una producción francesa de teatro musical y en el último año ha viajado en dos ocasiones a Catania (Sicilia) con el club de pádel 21 Padel Arena. «Trabajé durante muchos años de profesor de pádel para poder pagarme los estudios de interpretación y vivir en Madrid. El arte, los negocios y el deporte forman parte de mí y voy compaginándolo muy bien», resalta el joven teldense.

El calor de su ciudad

Aunque actualmente no tiene ningún proyecto en Canarias y sus intervenciones en la islas se han limitado a trabajos puntuales, admite que le gustaría tener mayor presencia en producciones locales, «porque se encara con especial ilusión el poder trabajar en nuestra tierra», tal y como afirma Horacio. En este sentido, valora muy positivamente el esfuerzo que ha hecho su ciudad natal por apostar por la cultura en tiempos tan difíciles con los de la pandemia. «Considero que es muy importante apostar por el talento que tenemos en Telde y brindarle todo el apoyo posible», asevera el actor. Además, solo tiene palabras de elogios para el concejal de Cultura, Juan Martel, por el apoyo que le ha brindado. «Después de muchos años, por primera vez siento que he recibido el aliento de mi ciudad. Le agradezco enormemente a Juan Martel la iniciativa que tuvo de invitarme al teatro y darme un reconocimiento cuando pasé por casa. Él ya sabe que me encantaría colaborar y aportar a la cultura de mi ciudad», indica Colomé sobre una oportunidad que, seguro, no tardará en llegarle.