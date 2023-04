Nueva Canarias Telde se presenta con un equipo de personas comprometidas

Nueva Canarias Telde presentó en la noche de este jueves, en un rotundo éxito de convocatoria, a las personas que acompañan a la candidata a la Alcaldía del Ayuntamiento de Telde, Carmen Hernández, en la lista para unos comicios «cruciales» para decidir el futuro del municipio tras dejar atrás la deuda y el plan de ajuste. Se trata de un equipo conformado por «mujeres y hombres valientes, comprometidos con la ciudad y sus gentes, personas que atesoran conocimiento y experiencia, pero, sobre todo, valores», aseguró Hernández.

El acto tuvo lugar en un completamente abarrotado terrero de lucha de Lomo Cementerio ante una amplia representación de todos los ámbitos de la sociedad teldense. Asimismo, contó con la participación del candidato al Parlamento de Canarias y presidente de NC, Román Rodríguez, y el candidato y actual presidente del Cabildo grancanario, Antonio Morales, así como con la presencia de otros representantes de la formación canarista en diferentes municipios de la Isla como Santa Lucía, Firgas, Tejeda y Agüimes, además de consejeros insulares.

Durante su intervención, la candidata y actual alcaldesa de Telde hizo un repaso del trabajo realizado en los últimos ocho años, una labor desempeñada «con determinación, con responsabilidad y rigor, marcando prioridades y sin engañar a nadie» tras encontrar una ciudad parada y un Ayuntamiento en ruinas. «Tenemos que conseguir que cada vecino y vecina abra su mirada y vea esos avances, y desde ese reconocimiento tomar fuerza para seguir avanzando, seguir construyendo cada día la ciudad que queremos y merecemos», sostuvo, al tiempo que aseguró que este Telde es mejor que el que se encontraron en 2015 y eso se reconoce dentro y fuera del municipio. «Pero queremos ser aún mejores», afirmó.

Futuro de esperanza

Asimismo, aseguró que para estas elecciones se renueva el compromiso de NC con Telde, una ciudad que «ya camina con la cabeza alta y paso firme, que ha dejado atrás los tiempos oscuros, los titulares de periódicos vergonzosos y que vive un presente de avance y un futuro de esperanza».

Hernández sostuvo también, en un recinto lleno hasta la bandera, que el porvenir está plagado de retos y ante ellos la formación canarista presenta una candidatura renovada, joven y preparada para afrontar el desafío. Y son personas con «una innegable trayectoria en defensa del bien común a través de su trabajo en los colectivos vecinales, empresariales, culturales, deportivos, educativos o de diversa índole, o en las administraciones públicas. Su compromiso con Telde está fuera de toda duda», añadió.

Además, la candidata hizo un repaso de los objetivos de futuro en cada uno de los seis distritos del municipio, como la mejora de los servicios públicos y de las infraestructuras, entre los que se encuentra continuar con el plan de reasfaltado, la renovación de los parques infantiles y la rehabilitación de viviendas públicas, así como reducir otros impuestos (IAE y Circulación), remodelar y reabrir el polideportivo Paco Artiles y abrir el de La Barranquera, entre muchas otras iniciativas. «Todos los barrios de Telde son importantes y están presentes en nuestra planificación y en nuestro trabajo diario. Desde Jinámar hasta Cazadores, desde el Palmital a Ojos de Garza, servimos a Telde por los cuatro costados», puntualizó.

Por último, afirmó que el próximo 28 de mayo es crucial porque no solo se celebran las elecciones locales, sino que el municipio se juega mucho más que la decisión de un nuevo gobierno. «Ahora oirán muchas cosas, promesas vacías de gente que no conocemos ni conocen Telde y de otros que han aprendido lo peor de la política. No lo podemos permitir. Telde se merece que le gobierne gente seria y honesta. Telde se merece un presente y futuro cada día mejor», aseveró.

Así, la candidata pidió el apoyo de la ciudadanía para lograr una mayoría amplia y poner a la ciudad donde por historia se merece. «Telde ha salido del pozo donde la metieron y mira ya a su presente y su futuro sin cadenas y con toda la fuerza de quien se siente libre. Que nada ni nadie nos pare», concluyó.