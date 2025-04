El Gobierno de Telde responde a NC sobre la devolución de la ayuda para las luminarias del paseo marítimo María Calderín destaca que se devolvió el 30% «por responsabilidad, pero con el proyecto ejecutado y no como antes que se devolvían subvenciones a diestro y siniestro y sin ejecutar»

Rafael Falcón Telde Jueves, 24 de abril 2025, 23:43 Comenta Compartir

Nueva Canarias en Telde denunció la pérdida del 30% de la subvención para luminarias en el paseo marítimo entre La Garita y Salinetas por parte del gobierno municipal teldense, añadiendo que «esta situación no solo refleja una gestión deficiente, sino también una falta total de compromiso y responsabilidad hacia el municipio y sus habitantes. No hay excusa que valga, ni plazos, ni una posible baja de la licitación, se podría haber solicitado al organismo concedente destinar el remanente a esto o a otra necesidad, ya algunos tramos del paseo marítimo necesitan de una intervención inmediata».

La reacción del Ayuntamiento de Telde no se ha hecho esperar. María González Calderín, teniente de alcalde y concejala de Playas, ha salido al paso a explicar qué ha sucedido con la devolución del 30% de esta subvención. «La subvención tenía hasta septiembre para justificarse, pero en Intervención pusieron reparos para la última certificación. Aún justificando los reparos con informes técnicos favorables desde la concejalía, la interventora no lo levantó. Por tal motivo, y por responsabilidad, y para no genere más gastos en remanentes de tesorería se procedió a la devolución del 30% puesto que se habían pagado todas las demás certificaciones», afirma.

Calderín resaltó que el trabajo por parte de su departamento estaba realizado en su totalidad, alabando el esfuerzo hecho por todos, y quiso matizar lo siguiente, en alusión a la denuncia de Nueva Canarias en Telde: «Hay una gran diferencia entre quien critica, que está bien que fiscalicen el trabajo del grupo de gobierno, pero existe una notable diferencia con el pasado. El proyecto del que hablamos está ejecutado y no como antes que devolvían subvenciones a diestro y siniestro con proyectos sin ejecutar», sentenció la concejala teldense.