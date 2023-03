«En general, las mujeres lideran mejor que los hombres»

La Jornada de Liderazgo Empresarial organizada por Aseme en Telde este viernes contó con la enriquecedora presencia del experto en 'coaching' empresarial, Juan Carlos Cubeiro, uno de los más reconocidos del panorama español. Así lo dicen sus más de 50 libros y los innumerables premios que ha recibido.

-¿Qué porcentaje le da a la suerte para tener éxito empresarial?

-A mi me gusta la definición de Voltaire que dice que la suerte es preparación y oportunidad. Es decir, los empresarios que se ponían como ejemplo de éxito en la conferencia de este viernes han demostrado estar muy preparados. El 90% de las nuevas empresas que se crean en España suelen extinguirse al tercer año porque sus dueños no estaban lo suficientemente preparados. Luego, además, hay que saber ver y aprovechan las oportunidades. La buena suerte sin preparación y sin oportunidad no existe.

-¿Por qué se necesita un 'coach'?

-En el mundo del deporte ningún deportista de élite competiría sin uno. En el mundo de la empresa muchas veces parece como que los directivos se lo saben todo y de eso nada. El liderazgo en un 90% es inteligencia emocional. Si esta no la haces crecer, por sí sola va a decrecer. La seguridad en uno mismo, la serenidad ante la incertidumbre, el trabajo en equipo, marcarte objetivos y perseverar o influir en los demás por autoridad moral eso hay que trabajarlo, si no es imposible conseguirlo.

-¿Qué es el nuevo liderazgo?

-Los menores de 40 años ya no quieren trabajar para jefes, sino para personas que lideren un proyecto. Quieren líderes auténticos que muestran una visión de futuro, que hacen equipo, con mucha imaginación e intuitivos. Un error frecuente del empresario es pensar que las tecnologías van a pensar por nosotros. La tecnología ayuda mucho aportándonos datos, pero al final los que tienen que decidir son las personas.

-¿El líder nace o se hace?

-Ni nace ni se hace. No es genético, se entrena. Pero tampoco se puede mejorar si uno no quiere. Con lo que nacemos es con la predisposición. En el mundo del fútbol, cualquier equipo tiene 3 o 4 capitanes sobre 23 jugadores. Los entrenadores les eligen porque tienen esa predisposición para ayudar a los demás, para decidir o levantar el estado de ánimo cuando hay que remontar. Eso no lo tiene todo el mundo. A partir de esa predisposición, si no lo trabajas no llegas a tener ese liderazgo. No hay líderes que surjan de manera espontánea.

-En sus libros y en sus discursos se fija mucho en el mundo del deporte para tomarlo de ejemplo en el panorama empresarial o para la vida misma. ¿A qué se debe?

-He escrito 57 libros y un tercio de ellos tienen que ver con el deporte. Para mi un partido de fútbol de 90 minutos o de 3 horas de tenis es como analizar científicamente lo que puede ocurrir en una empresa en un largo periodo de tiempo. He tenido la suerte de estar diez años colaborando con la Real Federación Española de Fútbol en sus años gloriosos (2006 a 2016) y además de haber podido trabajar con grandes entrenadores, desde Pacheta a Unai Emery, con lo que he podido aprender que el éxito nunca es casualidad. Que Nadal haya estado más de 15 entre los 10 mejores del mundo no o que Carlos Alcaraz haya llegado al número 1 con 18 años no es casualidad. Por poner un ejemplo cercano, la UD Las Palmas está luchando por el ascenso a Primera con un equipo que a priori es el noveno en valor de mercado de todos sus jugadores. Eso significa, en gran medida, que el entrenador y los capitanes son buenos líderes.

-Cada vez son más las mujeres que están al frente de empresas y de instituciones. ¿Son mejores gestoras que los hombres?

-En líneas generales sí. De las 16 competencias que tiene el liderazgo, en 12 destacan las mujeres sobre los hombres. Ellas suelen ser más intuitivas, más empáticas, más firmes, decididas y más prácticas. Pero se lo tienen que creer. No tienen que caer en el síndrome de la impostora ni competir entre ellas. Como toda generalización, siempre hay excepciones, pero normalmente en los equipos los hombres compiten menos entre sí. Canarias tiene alcaldesas maravillosas, consejeras, líderes políticos, empresarias y tiene a Aseme Canarias, que es una asociación de empresarias, de las mejores de España. Por tanto, hay que creer mucho en la mujer y cada vez hay que apostar más por la equidad de género. Cuando dicen que tardaremos 130 en lograr la igualdad total entre hombres y mujeres yo siempre niego la mayor. Esta tiene que ser la última generación en la que las mujeres estén en desventaja. Necesitamos que las mujeres estén al mismo nivel.

-¿Qué claves fundamentales ha dado a los empresarios teldenses para mejorar?

-Lo primero es que tienen que tomarse en serio la productividad. España es el país con la productividad más baja entre los grandes países europeos. Para ello hay que saber seleccionar personas con talento para nuestra empresa. Para mi el talento es poner en valor lo que sabemos, queremos y podemos hacer. Además, esta cualidad individual hay que convertirla en talento colectivo. En un equipo de fútbol podemos tener jugadores de gran valor, pero si luego no saben jugar en equipo no van a ganar partidos. Aquí entra otro factor esencial, el compromiso, que también es algo raro de encontrar, según dice la estadística. La segunda clave es la innovación. El cliente se aburre rápidamente de lo que ya conoce. El primer ejemplo lo tiene que dar el empresario. Solo las empresas realmente innovadoras son las que salen adelante. Y la tercera clave es la excelencia. Superar las expectativas del cliente. Para ello la experiencia que recibe el propio empleado tiene que ser muy buena. Muchas empresas pretenden dar buena experiencia al cliente mientras se da mala experiencia al empleado, y así no funciona. No debemos confundirlo con mimarle o cuidarle, no es un niño, pero hay que compensarle adecuadamente y escucharle con atención.

-Ha podido conocer un poco Telde y su tejido empresarial. Si los empresarios aplican sus tácticas y consejos ¿qué potencial le ve a la ciudad?

-Telde tiene dos ventajas. Es una de las principales ciudades de Canarias y tiene muchísimo potencial en todo tipo de actividades. La ciudad cuenta con muchas empresas que abarcan todos los sectores de la economía. Un 70% de los ejemplos de éxito que hemos puesto en la jornada de este viernes ya están aplicando esta idea de productividad, innovación y excelencia. Me he llevado una sorpresa muy positiva de lo que he visto en Telde.