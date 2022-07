«No hace falta estar en la presidencia para luchar por el medio ambiente»

El 2022 es un año de hitos para el Colectivo Ecologista Turcón. Y es que el mismo año en el que se cumple el 40 aniversario de la entidad, se ha oficializado un cambio de junta directiva en la que se ha elegido como presidenta a Consuelo Jorges López, la primera mujer en ostentar este cargo en toda su historia.

La grancanaria de 63 años llega a lo más alto de la organización tras mucho tiempo de activismo y protestas. La profesora de oficio ya jubilada se considera una fiel defensora del medio ambiente y esa es una de las claves, junto a sus dotes de trabajo, que le han hecho llegar hasta donde está ahora. Es originaria de San Bartolomé de Tirajana y pertenece a Turcón desde hace 25 años, donde ha sido una miembro común, vocal y vicepresidenta antes de ser elegida al frente de la institución ecologista.

Turcón ha contado con cinco presidentes antes de Jorges. El primero fue José Manuel Espiño Melián, fundador del Colectivo Ecologista Turcón en 1982 en el Colegio Esteban Navarro Sánchez de Telde. En 1992 cogió el testigo Germán Peña, quien se mantuvo dos año. El tercero fue Gilberto M. Martel Rodríguez, al que siguió Juan Elitio Jimenez Alemán desde 1997. El 23 de enero de 2011 se eligió a Honorio Galindo, hasta el pasado 15 de julio, día en el que se renovó el equipo directivo de Turcón con Consuelo Jorges López al frente.

La tirajanera releva ahora a Honorio Galindo, quien llevaba como presidente más de diez años. En aplicación de los estatutos, cada cuatro años es necesario renovar un tercio de los cargos y en este caso el colectivo ha hecho una apuesta decidida por la igualdad al elegir a una mujer como cabeza visible.

«Ahora que estoy aquí quiero aportar mi mirada más naturalista y mi carisma a todo el trabajo que nos queda por hacer en el futuro. Mi meta será que prime la actitud de escucha, el consenso, la serenidad, la creatividad y el trabajo en equipo», indica en una entrevista a este periódico.

En sus palabras mostró tranquilidad y sumó normalidad al hecho de ser la primera mujer al frente de la presidencia. «Es bueno ver que se esté equilibrando el hecho de que tanto hombres como mujeres salgan votados por igual en cualquier cargo de cualquier institución, pero lo más importante en este caso no debe ser el sexo del elegido o elegida, sino la persona y los valores que utiliza para conseguir los objetivos propuestos por la entidad a la que representa», indica.

Tras las muchas victorias de este colectivo en sus cuatro décadas de historia, entre las que destaca cuando pararon la Tangencial en Telde en 2005, la ampliación del aeropuerto de Gran Canaria un año después o cuando ganaron en los tribunales el tema del parque marítimo de Jinámar en 2007, ahora Jorges se plantea seguir trabajando más unidos que nunca en los diferentes frentes que tienen abiertos para salvaguardar la historia y la naturaleza de las islas.

En cuanto al ingenio azucarero en Los Picachos de Telde, por el que este colectivo estuvo luchando para que fuese estudiado y protegido más de 25 años, Jorges indica que pronto se volverán a ejecutar nuevas excavaciones con el objetivo de seguir conociendo cómo se trabajaba en este lugar durante el siglo quince y continuar con ls puesta en valor del patrimonio histórico de la ciudad, que hasta hace no mucho era ignorado por las instituciones locales.

«En este momento de mi vida espero aportar mucho al colectivo y ojalá podamos formar un gran equipo», desea Jorges antes de reconocer que no le gustaron ni tampoco entendió los ataques de Honorio Galindo tras salir de la presidencia. «Era algo normal que debía hacer la junta directiva. No tenía por qué ponerse así. Soy la presidenta porque me ha tocado, pero realmente me considero una miembro igual que otro. No hace falta estar en lo más alto de la entidad para seguir luchando por el medio ambiente», expresa con certeza tras lo sucedido la semana pasada.

«La supervivencia del medio ambiente nos atañe a todos. Por ello vamos a seguir luchando para concienciar a toda la ciudadanía del valor que tiene la naturaleza para el ser humano, pues parece que no se ha dado cuenta todavía que es la única casa que tiene para vivir y la está derribando a martillazos. Es muy importante que las instituciones públicas nos ayuden en términos educativos para que sea más fácil que los jóvenes se sumen a nuestras causas y exijamos y presionemos entre todos a las autoridades para proteger nuestro entorno», exclama.