Los días de devoción y pasión de Segundo Amador

Telde vive con intensidad su Semana Santa. Este año las parroquias del municipio se han aunado en un mismo calendario de actos. Devoción, pasión, fe y curiosidad se entremezclan en una semana intensa. Detrás de cada paso y de cada procesión, hay muchas personas anónimas en las diferentes parroquias que hacen una encomiable labor en la sombra que merecen su reconocimiento. Ejemplo de ello lo encontramos en la basílica de San Juan de Telde, en la persona de Segundo Amador.

Su vida ha estado ligada a la parroquia, «desde que tengo uso de razón», apostilla. Fue monaguillo y sacristán, y desde niño ya ayudaba «a alcanzar las flores en los decorados». Desde 1978 es oficialmente el responsable de la decoración de todos los actos que celebra la basílica de San Juan, y colabora con otras parroquias. «Nací con la Semana Santa y no sé explicar lo que siento cuando sale la procesión magna el Viernes Santo», destaca.

«Antes se reunían las familias para ver las procesiones. Yo recuerdo, en brazos de mi padre, ver pasar mi primera procesión y me cautivó el movimiento, el balanceo de las velas al paso de la Virgen», rememora con emoción. Segundo Amador no para. Pendiente de mil detalles, y junto a un amplio equipo de trabajo, estará hasta la madrugada de este jueves ultimando lo que será mañana la procesión magna de la basílica de San Juan, en la que saldrán un total de cuatro pasos: El Cristo Crucificado, el Santo Sepulcro, San Juan Evangelista y La Soledad. «Antes del Covid salían siete pasos, pero ahora son cuatro. Esperamos recuperarlos todos en los próximos años», afirma.

Vestir las imágenes, decorar los tronos con flores, etc. Es un no parar en la basílica para vivir un Viernes Santo «de mucho nervio. Es mucha responsabilidad la que uno asume. Mi mayor vergüenza es que se caiga un ramo. La noche anterior no duermo», destaca un hombre entregado a esta pasión y devoción y que el Ayuntamiento de Telde le otorgó hace unos meses el Diploma al Mérito Artístico de la ciudad en la ceremonia de Honores y Distinciones de Telde.

Este Jueves Santo, la basílica de San Juan Bautista permanecerá abierta para todas las personas que quieran celebrar el Sacramento del Perdón, donde estarán presentes varios sacerdotes prestando dicho servicio. Será de 9.00 a 13.00 horas. A las 17.00 horas comenzarán una batería de actos religiosos en las parroquias de los diferentes barrios de la ciudad, centrados en el pasaje bíblico de la Última Cena. A las 22.00 horas tendrá lugar la Hora Santa en las iglesias de San Juan, Jinámar, Valle de Jinámar, Ojos de Garza y San Gregorio.

El Viernes Santo tendrá lugar el día grande de celebración cristiana. La basílica de San Juan abrirá sus puertas nuevamente para las confesiones en la franja de 9.00 a 13.00 horas. Desde las 10.00 horas, las iglesias del municipio estarán conmemorando La Pasión y Muerte de Jesucristo. De esta jornada destaca la procesión magna de la parroquia de San Juan Bautista, a partir de las 19.00 horas.

Segundo Amador destaca la excelente conexión que ha tenido con Antonio Juan López, el nuevo párroco de San Juan. La Semana Santa de Telde vivirá unos días muy especiales. Las personas que acudan a disfrutar el Viernes Santo de la procesión magna verán en cada trono un trabajo exhaustivo de muchas horas de esfuerzo.

El sábado 30 de marzo continuarán los actos de la Semana Santa teldense, con la Vigilia Pascual como acto a tener en cuenta en todas las iglesias de los barrios, mientras que el Domingo de Resurrección, desde las 9.30 horas, todas las parroquias del municipio celebrarán la Pascua junto a sus vecinos.