CSIF denuncia el «abandono absoluto» que sufre la Policía Local de Telde

Rafael Falcón Telde Lunes, 30 de junio 2025, 13:02 | Actualizado 13:11h.

«El abandono es absoluto». El sindicato CSIF denuncia el abandono absoluto en el que se encuentra del cuerpo de la policía local de Telde por parte de la corporación municipal. En una nota pública, CSIF resalta que «malos momentos los que vive la Policía Local y por ende la ciudadanía de Telde, el municipio carece de efectivos suficientes para prestar un correcto servicio, pues la plantilla es claramente deficiente. Para que se entienda, Telde debe contar como mínimo con 180 policías, un subcomisario, dos inspectores, nueve subinspectores y dieciocho oficiales, contando actualmente con sólo tres subinspectores y tres oficiales, por lo que se puede concluir claramente que la escala de mandos es inexistente, lo que hace imposible que existan protocolos, instrucciones o criterios unificados».

Al margen de estos aspectos, el sindicato apostilla que «por desgracia para la ciudadanía, no solo faltan efectivos policiales que patrullen las calles de Telde, es que el Ayuntamiento no dota a la policía de medios técnicos para realizar las funciones de manera digna y correcta. Los agentes se enfrentan diariamente al abandono institucional, emisoras sin cobertura en casi todo el municipio, con la dejación del Gobierno de Canarias y Ayuntamiento, lo que imposibilita las comunicaciones o activación de los servicios de emergencia, carecen de uniformidad y de EPIS porque la Jefatura no hace entrega de ello y no revoca el contrato a la empresa adjudicataria, a pesar de comprobar los retirados incumplimientos por parte de ésta, teniendo los agentes que comprarse sus propias botas o utensilios de trabajo, instalaciones policiales que cuando llueve se inundan o se quedan constantemente sin luz, teléfono e internet, sin que se sometan las instalaciones a un plan de acondicionamiento, vestuarios renovados sin ventilación, con graves olores a bajante y aguas fecales, las instalaciones y las iluminarias se caen a pedazos, el servicio de limpieza contratado y por el que se paga religiosamente, no cumple los horarios ni realiza las limpiezas contratadas y por las que factura al ayuntamiento, especialmente por las tardes y fines de semana«.

«Asimismo, los refuerzos de turnos realizados por los agentes en su tiempo libre, que la responsable de Recursos Humanos no abona injustificadamente, acumulando una deuda de años con el colectivo, lo que provoca que los policías hayan decidido no reforzar los turnos y que la prestación de servicio se vea claramente mermada por la falta de efectivos y no se atiendan las demandas de la ciudadanía, aumentando la sensación de inseguridad y desatención de las llamadas que se realizan a la policía. A todo ello, hay que sumar que los efectivos recién llegados siguen opositando para aprobar en otros municipios y marcharse de Telde, debido al abandono y el estado de la Policía Local. Por si fuera poco, el Ayuntamiento ha ido un paso más allá y en su lamentable política de falta de previsión y actuación contundente ante los problemas que surgen, ha hecho caso omiso a las peticiones sindicales y de los propios agentes, provocando que a día de la fecha no existan vehículos policiales para recorrer el municipio y atender los servicios policiales».

«La Policía Local de Telde cuenta con 20 vehículos policiales, existiendo actualmente solamente, 5 vehículos disponibles para cubrir las 24 horas, siendo algunos de ellos sin distintivos policiales, los cuales cuentan con una antigüedad de entre 7 y 20 años, y más de 260 mil kilómetros de media, lo que provoca que las visitas al mecánico sean constantes y que gastos en reparaciones sean bastante significativas. El Ayuntamiento a día de la fecha, no repara los vehículos por no tener taller concertado y la contratación se encuentra atascada en el Área de Contratación del Ayuntamiento, lo que ha provocado que la Jefatura de la Policía Local se haya convertido en un cementerio de vehículos, todos ellos con una esquela en el parabrisas que dice literalmente «AVERIADO», asimismo, por si fuera poco, no existe una previsión de adquisición de nuevos vehículos policiales, lo que provoca que estos problemas se agraven con el tiempo.

«A todo ello hay que añadir que los vehículos no se limpian y carecen de un plan de limpieza y desinfección, así como las motocilcietas no cuentan con revisiones periodicas ni comporbación de su estado, por no exisitir contratos de mantenimiento. Una ciudad como ésta, no se merece esta lamentable imagen, Telde y su policía local fue un referente en materia de seguridad, encontrándonos a años luz de aquella época donde ser policía local de Telde y vivir en este municipio merecía la pena, existiendo unidades policiales como el grupo de intervención ciudadana que velaba por la seguridad en eventos, policía de barrio que atendía todo el municipio, educación vial que enseñaba a los niños en los colegios, unidade de playa en verano, etc«.

CSIF exige «a la corporación miras de altura, en estos tiempos complicados, la segunda ciudad más importante de la provincia de Las Palmas, no puede andarse con medias tintas, se debe actuar de manera clara y contundente, apostando por un municipio seguro y unos servicios policiales dignos para la ciudadanía. Desde CSIF nos preguntamos, como se van a atender las demandas ciudadanas, el aumento de actos festivos, lúdicos o deportivos (fiestas, romerías, espectáculos, etc.), los servicios de verano en la zona de costa y playas o incluso las emergencias del municipio, si no se cuentan con medios y personal en el periodo de verano. Lamentablemente, Telde y el Grupo de Gobierno que preside el Sr. Alcalde D. Juan Antonio Peña Medina, vuelve a llegar tarde y no ha previsto y adoptado las medidas necesarias para dar solución a estos problemas, por lo que, entendemos que ya es el momento de que como Alcalde y responsable directo de la policía, asuma responsabilidades y como máxima autoridad, de instrucciones o decrete a los departamentos o áreas responsables, que se adopten las medidas oportunas para dar una solución urgente a los graves problemas de la Policía Local».

«Asimismo, CSIF comenzado en el día de hoy a contactar con los diferentes grupos políticos que conforman con el Gobierno Municipal , con la finalidad de abordar los problemas de medios y personal de la Policía Local, que no solo afectan al colectivo sino a la seguridad de la ciudadanía y visitantes de Telde».

Y este lunes, justo cuando CSIF ha lanzado este duro comunicado, el Ayuntamiento de Telde anuncia que en pocos días, los agentes de la Policía Local de Telde contarán con nuevos dispositivos móviles que les facilitarán sus funciones diarias. Estos aparatos electrónicos, junto a impresoras que dispondrán de manera individual, les conectarán directamente con la Dirección General de Tráfico, conociendo de forma inmediata los datos del conductor y el vehículo que se requiera, así como el seguro de accidentes, la Inspección Técnica del Vehículo y el permiso de conducir, entre otros.

