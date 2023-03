Un convenio abre la puerta en Telde a que la iglesia se quede con suelo público del cementerio

Un artículo en el convenio suscrito entre la Diócesis de Canarias y el Ayuntamiento de Telde para la gestión de los dos cementerios del municipio abre la puerta a que la iglesia pueda quedarse en propiedad con suelo público municipal. Así lo ve también el gobierno local, que opta por pulir esa redacción y pactar con los representantes eclesiásticos una modificación del acuerdo.

La clave está en el segundo punto de la estipulación tercera del convenio firmado el 6 de noviembre de 2020 entre el edil de Servicios Municipales, Eloy Santana, y el entonces vicario general de la diócesis, Hipólito Cabrera, por el que la iglesia cede por un periodo de 35 años el uso gratuito de los dos cementerios de Telde, el de San Juan y el de San Gregorio. Aunque son de la iglesia, el Ayuntamiento los gestiona desde hace años. Ahora lo hace a través de una empresa contratada al efecto.

El artículo que el Ayuntamiento pedirá modificar

El artículo dice así: 'Al vencimiento del presente convenio de cesión de uso gratuito, toda adquisición de suelo -cualquiera que sea su calificación y denominación jurídica y fáctica- con la finalidad de realizar posibles ampliaciones de los cementerios (objeto del presente documento) o ampliaciones de las parcelas propiedad de la Diócesis de Canarias (esto es, del resto que no forma parte del presente convenio, el cual se reflejará, en forma, y en su momento oportuno, en el plano), quedarán en beneficio y en propiedad de la Diócesis de Canarias, quedando prohibida la cesión temporal o por tiempo ilimitado de las mismas'.

Consultados tanto el edil de Servicios, Eloy Santana, como el de Contratación, Sergio Suárez, coinciden en apreciar la «redacción confusa» del artículo y anuncian que el gobierno local iniciará gestiones con la Diócesis para pulir ese texto y modificar el acuerdo.

Admiten que, tal y como está redactado, implicará que si a lo lago de la vigencia del convenio, de aquí a 2055, el Ayuntamiento decide agrandar el único camposanto que tiene posibilidades de ampliarse, el de San Gregorio, la iglesia se quedaría con ese suelo extra, pese a que haya sido adquirido por la Corporación local y, por tanto, sea de carácter público.

Sin embargo, los dos ediles dejan claro que de ese artículo no cabe inferir que hayan pasado ni vayan a pasar a propiedad eclesiástica las dos ampliaciones ya ejecutadas en ese camposanto ubicado en Lomo Cementerio. Las dos son propiedad municipal, subraya Suárez.

Se refiere tanto a la primera ampliación, que data de 1992 y que dotó al cementerio de 3.015 metros cuadrados más a sus 5.141 metros iniciales, como a la segunda, más reciente, de 2008, que le llevó a ganar otros 1.445 metros cuadrados.

Fachada del cementerio de San Gregorio. / Juan carlos alonso

Además, Santana y Suárez precisan que aprovecharán esta modificación para corregir otras incorrecciones detectadas en el convenio, sobre todo en cuanto a determinaciones de superficie. Y es que tanto para el caso del cementerio de San Juan como para el de San Gregorio aparece una misma cifra para diferenciar la superficie total de la parcela de aquella que formará parte de este acuerdo de cesión. Son errores numéricos, pero coinciden en que también pueden inducir a confusión.

No bastaría una simple cláusula para donar suelo

Si bien el edil de Contratación, Sergio Suárez, aclara que no es la pretensión del Ayuntamiento de Telde donar suelo a la iglesia a través de este convenio de cesión gratuita de los dos cementerios, advierte también de que la legislación española contempla la posibilidad de hacerlo en casos como éste al tratarse la Diócesis de una entidad considerada de interés público, como, por ejemplo, la Cruz Roja.

En ese sentido, deja claro, no es ilegal donarle terrenos al Obispado, pero también matiza, acto seguido, que para materializarlo no valdría simplemente con la redacción de un artículo, como el de este acuerdo, sino que exigiría un expediente aparte y diferenciado que tendría que estar justificado técnica y jurídicamente. Por tanto, incide, por mal redactado que esté el artículo en este acuerdo, no viabiliza la entrega futura de un hipotético suelo público del cementerio