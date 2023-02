La Casa de la Condesa tiene nuevos inquilinos: «La vamos a cuidar mejor que el Ayuntamiento»

La abandonada Casa de la Condesa de Jinámar tiene nuevos inquilinos. Una pareja conformada por un hombre y una mujer de bajos recursos son los nuevos ocupantes de las tres habitaciones de la zona exterior, las más próximas a los jardines del parque. Además, aseguran que la van a cuidar «mejor que el Ayuntamiento».

La mujer, quien no ha querido desvelar su identidad, explica que tanto ella como su pareja no están pasando por un buen momento. «No tenemos trabajo, ni un techo bajo el que quedarnos», implora. Llevan aquí desde mediados de enero, por lo que ya nadie les puede echar sin que lo diga un juez. « Lo siento mucho, pero prefiero dormir aquí que en la calle», asevera el hombre.

Ella asegura que le gusta tener todo «limpio y en su sitio». Es por ello que cada día se esmera en barrer el suelo del parque que rodea a su nuevo hogar y en adecentar todo lo que puede las habitaciones de la casona que ocupa. «Entre mi novio y un amigo van a pintar las paredes y el techo para quitar el color negro que dejó el humo del último incendio», añade.

Habitaciones calcinadas y en peligro de derrumbe

Cabe recordar que justamente estas salas sufrieron un incendio hace cinco meses por causas desconocidas, aunque se llegó a barajar la posibilidad de un ajuste de cuentas. Este suceso obligó a sus antiguos ocupantes, entre ellos un sintecho y dos jóvenes inmigrantes, a desalojar el inmueble. Este hecho parece no importarle a la nueva inquilina, que dice padecer de asma.

Ese mismo día, el gobierno local ordenó el cierre perimetral de la zona afectada por las llamas, ya que el espacio quedó, según los bomberos que actuaron, «en peligro de derrumbe» como consecuencia de los numerosos incendios que han sido provocados aquí en los últimos años.

Desde entonces, casi medio año después, el Ayuntamiento de Telde no ha vuelto a interesarse por la Casa de la Condesa, un edificio con título de patrimonio histórico en la ciudad, que fue vendida el siglo pasado al Estado por el conde Alejandro del Castillo y Del Castillo con la intención de que se usase como un lugar de recreo y de crecimiento cultural.

Llegan en busca de tranquilidad

La pareja ya ha traído una cama y sus enseres. Además, pronto instalarán una puerta de aluminio para ganar en seguridad. «Por ahora me da un poco de miedo quedarme aquí sola -reconoce-, aunque sé que en el parque hay un vigilante por las noches y por eso estoy más tranquila», declara.

Ella dice que el único lugar que tenía para vivir hasta ahora le estaba provocando una depresión «enorme». «Las únicas salidas que tenía eran ir a un psicólogo, el cual no me puedo costear, o irme a vivir a otro lado. Opté por lo segundo y aquí estoy. No pretendo molestar a nadie en ningún sitio y por eso me he venido hasta este lugar, alejado del resto de vecinos. Este espacio no está teniendo ningún uso actualmente y nuestra intención es recuperarlo y darle un fin», afirma.

Fue un proyecto de hotel-escuela

En 2017 y 2018 el Gobierno de Canarias destinó 200.000 euros para la rehabilitación de este espacio, pero esa partida acabó cayendo en un saco roto. La intención del gobierno local en ese entonces era darle vida al antiguo inmueble ubicado en Jinámar con la creación de un hotel-escuela.