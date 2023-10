Bienvenido a la ciudad que cabe en una calle de Valle de los Nueve

Telde, o lo mejor de Telde, en llamativos colores, con material reciclado y en un simple golpe de vista. Todo eso se puede disfrutar en una pequeña y poco transitada calle de Valle de los Nueve bajo gracias al talento y el esfuerzo de Salvador Sánchez. Están reproducidas las iglesias de San Juan, San Francisco y San Gregorio, el Casino La Unión, la Escuela de Folclore y hasta La Fraternidad. Y todo eso aderezado con simpáticas y muy coloridas escenas costumbristas.

Vecino de San José de Las Longueras, Salvador, de 66 años, un trabajador jubilado de la construcción, viene mucho a este pasaje por amistad con uno de sus vecinos, y poco a poco, de la pandemia para acá, ha ido convirtiendo a este rincón medio escondido de las medianías de Telde, la calle Espoz y Mina, en un atractivo para instagramers. Cada vez está más presente en las redes sociales e incluso ha llegado a recibir visitas de turistas.

Empezó en la casa de su amigo, de Francisco, con el que comparte el cuidado de unos animales y de una finca. No dejó un centímetro de las paredes del patio sin cubrir con fachadas de casas de estilo canario, muy coloridas, y con puertas y ventanas recreadas con pequeñas piedras.

De ahí paso al callejón donde se halla la vivienda. Todo, desde el suelo, vestido como un mosaico, a las macetas, lleva el particular sello del universo creativo de Salvador, que no ha perdido el espíritu de aquel niño de 8 o 9 años que se metía bajo de la cama a dibujar, en un papel y a lápiz.

Nada más pisar la calle, a la que se accede desde la carretera general que une Telde con Lomo Magullo, una serie de figuras estrelladas pintadas en el pavimento avisan de que este pasadizo, a caballo entre lo urbano y lo rural, esconde un billete a la imaginación de un artista singular.

A la izquierda, las propias viviendas, pintadas de colores y decoradas con juegos de ventanas recreadas. A la derecha, una ciudad en miniatura, a dos niveles, con decenas de fachadas de casas, y todo ello sobresaliendo en medio relieve sobre una pared revestida piedra a piedra.

«Solo trabajo con mortero y con material que recojo por ahí, piedras que voy juntando o restos de azulejos, o de cristales». Más arriba se adivinan iguanas, o lagartos gigantes, como camuflados, y jarrones medio incrustados en la pared.

Salvador junto a su nueva reproducción, la iglesia de Arucas.

Empezó durante los meses de confinamiento por la pandemia, en 2020, y no sin las quejas de alguno, pero Salvador no cejó en su empeño. Sabía que no hacía daño a nadie. Al contrario. Estaba regalando su ingenio y sus vecinos se lo han agradecido cediéndole los muros de sus fincas y casas como lienzos de bloque o piedra para su particular arte. A lo largo de estos tres años ha ido revistiendo toda la calle.

Justo ahora anda inmerso en la reproducción de la iglesia de Arucas, ya muy avanzada, pero ya anuncia que lo siguiente será Vegueta y su espectacular casco antiguo. Entre tanto, los que visitan la calle juegan a perderse en sus detalles, como las decenas de lavanderas en la acequia, el alpendre dentro de una cueva o el ganado en un risco vigilado por un pastor con cachimba.