El Tablero crecerá en 210 viviendas con infraestructuras educativas y deportivas

El Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana dio ese lunes el primer paso para el desarrollo residencial de uno de sus barrios más populosos, El Tablero. El Plan Parcial que ya está tramitándose permitirá que este núcleo crezca en 210 viviendas unifamiliares en una urbanización que contará con infraestructuras sociales, educativas, deportivas y comerciales, y que, además, dispondrá de 325 plazas de aparcamiento.

Para hacerlo posible, y a propuesta del edil de Urbanismo, Samuel Henríquez, el pleno aprobó este lunes por unanimidad el inicio de los trámites para la evaluación ambiental estratégica simplificada del Plan Parcial que desarrollará el suelo urbanizable del llamado sector 13 de El Tablero, una pieza de 105.000 metros cuadrados de suelo que se sitúa al norte de la calle Maldonado y al oeste del IES Tablero I Aguañac y del campo de fútbol del barrio.

El documento será remitido al Órgano de Evaluación Ambiental del Ayuntamiento, que será el encargado de redactarlo. Además de analizarlo, abrirá una fase de consulta con el resto de administraciones para que hagan sus alegaciones. Si logra hacerse con un informe favorable, el Plan Parcial volverá a pleno para su aprobación definitiva, momento a partir del cual los promotores podrán presentar el proyecto de urbanización de los terrenos para la concesión de la licencia.

Este expediente, que fue incoado en julio por el exedil de Urbanismo, Alejandro Marichal, ahora en la oposición, contempla la construcción de 74 unifamiliares aislados, 136 pareados, 420 metros cuadrados de suelo comercial, 9.800 de espacios libres, 630 de uso social, 2.874 de uso educativo, 2.758 de uso deportivo y 325 plazas de aparcamiento.

En la misma sesión se aprobó también por unanimidad el inicio de la evaluación ambiental estratégica de la modificación menor del PGOU en la ordenación urbanística de la parcela C-3 del Plan Parcial de Meloneras 2A. Este expediente permitirá incrementar la edificabilidad de los dos kioscos comerciales del paseo de Meloneras de 0,80 a 1,20 y aumentar una planta más.

Esta posibilidad ya estaba contemplada en el Plan de Modernización, Mejora e Incremento (PMM) de la competitividad Maspalomas Costa Canaria, bajo cuyo paraguas uno de los dos kioscos ya ejecutó esa ampliación, pero el PMM fue anulado en los tribunales, y la licencia que obtuvo ese kiosco, también. Ahora este trámite busca que ese desarrollo se extienda a toda la parcela.

A propuesta igualmente de Urbanismo se aprobó con carácter definitivo la modificación del PGOU que permitirá habilitar en Juan Grande un suelo de desarrollo industrial de 41.300 metros, promovido por Supermercados Herdisa S. El problema, advirtió Alejandro Marichal, de CC, es que ese desarrollo, que los nacionalistas comparten, afecta a 60 personas que viven en 22 viviendas-cuarterías para las que en el expediente solo se contempla una indemnización colectiva de 100.000 euros, a razón de 4.500 euros por casa. CC reclama al gobierno local que prevea un plan de realojo para esos vecinos, y Henríquez, que le reprochó a Marichal la «demagogia», le aseguró que el Ayuntamiento buscará alternativas.

Plácet municipal al convenio para rehabilitar Las Llaves II

También en el pleno de este lunes se aprobó, por la vía de urgencia, el convenio que se firmará con el Gobierno central, el canario y el Cabildo para cofinanciar el ARRU (Área de Regeneración y Renovación Urbana) que rehabilitará las 300 viviendas sociales de Las Llaves fase II. El Estado aportará 275.000 euros, el Gobierno canario, 2.155.900 euros, el Cabildo, 507.000, el Ayuntamiento, 600.058, y los vecinos, 33.000. Sin embargo, no salieron adelante dos mociones que presentó CC para pedir la reactivación del Parque Europeo, en Playa del Inglés, y de cuatro kioscos municipales, entre otros, el del mirador del campo de golf. La alcaldesa, Conchi Narváez, no permitió siquiera su debate al entender que no eran materia de moción. En una de ellas CC pedía reclamar 5 millones de euros a los presupuestos regionales de Canarias para mejorar las infraestructuras turísticas. Para Marichal, con su negativa, «PSOE y NC rechazan hacer un frente común» por San Bartolomé.