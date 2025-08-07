La segunda edición de Vamos Pa'l Pino llega con nuevas rutas El encuentro senderista repite un año más apostando por unir tradición, comunidad y patrimonio

El Ayuntamiento de Teror anuncia con entusiasmo la segunda edición del evento senderista Vamos Pa'l Pino, una experiencia única que tendrá lugar próximamente y que vuelve a unir deporte, tradición y cultura en el corazón de la isla. Tras la gran acogida de su primera convocatoria, que congregó a más de 350 participantes, esta nueva edición llega con importantes novedades que consolidan esta cita como imprescindible en el calendario insular.

El evento, impulsado por el Ayuntamiento en estrecha colaboración con el Cabildo, Cajasiete, Fecamon y Spar supermercados, tiene como objetivo rescatar y poner en valor los históricos caminos de peregrinación hacia Teror, ofreciendo a residentes y visitantes la oportunidad de descubrir senderos llenos de significado histórico, paisajístico y cultural.

Nuevas rutas para todos

Este año Vamos Pa'l Pino ofrece nuevas rutas que partirán desde Artenara, Vega de San Mateo y Valleseco, que destacan por su belleza paisajística y riqueza histórica. Cada camino ofrecerá al senderista la oportunidad de vivir una experiencia singular, conociendo en profundidad rincones emblemáticos de la isla.

En esta edición se mantiene su espíritu comunitario y de convivencia en ruta, organizando estratégicamente los grupos para fomentar el compañerismo y la creación de lazos duraderos entre participantes. Al finalizar el recorrido, Teror acogerá una celebración especial con gastronomía local, música de parranda y entrega de recuerdos oficiales, afianzando así la experiencia colectiva del evento.

Como en la edición anterior, la aplicación móvil Vamos Pa'l Pino, será la guía digital que facilitará el acceso a información detallada sobre cada ruta, incluyendo mapas interactivos, audioguías y contenido audiovisual para enriquecer la experiencia de los participantes.

La concejala de Turismo y Patrimonio Histórico, Laura Quintana, destacó la importancia estratégica de este evento: «Vamos Pa'l Pino es mucho más que senderismo; es una apuesta firme por el turismo activo, cultural y sostenible, que posiciona a Teror como destino turístico preferente. Nuestro objetivo es consolidar esta cita hasta conseguir que alcance el estatus de interés turístico nacional».

Resaltó también el impacto positivo para la economía local: «Este evento genera sinergias con alojamientos y restaurantes, impulsando la economía de nuestro municipio y dando visibilidad a Teror como un lugar de referencia en Gran Canaria».

Este evento conecta directamente con una tradición centenaria, que se remonta a 1481 con la legendaria aparición de la Virgen del Pino. La peregrinación a Teror forma parte del patrimonio cultural intangible de la isla.

