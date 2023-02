«Santa Lucía es la ciudad sur de la isla, el municipio de mayor proyección»

Francisco García, de NC, repasa la gestión de los últimos cuatro años y avanza sus perspectivas de cara a las elecciones municipales.

-¿Qué balance hace del mandato, a falta de tres meses?

-Creo que positivo. De entrada, NC dio un golpe de efecto desde su entrada al gobierno. Dimos estabilidad y capacidad de gestión, cosa que no se tuvo durante los primeros 8 meses.

-Detalle acciones concretas...

-Entre otros logros, uno de los datos que más me satisface es el descenso del desempleo, a niveles precrisis, de 2007. Tenemos un 18% de paro. Hemos activado 6 planes de empleo por 3,4 millones cofinanciados con Gobierno y Cabildo, y varios PFAE con 80 alumnos y 20 docentes por 1,5 millones. También dimos 500.000 euros en ayudas a pymes y en breve distribuiremos otros 2 millones. Hemos demolido el antiguo local social de Casa Pastores para construir otro nuevo y hemos pavimentado ya casi el 75% de las calles del municipio.

- ¿Y un proyecto que singularice este mandato respecto a otros?

-Yo diría los avances que vamos a tener en movilidad. Hemos conseguido de los fondos Next Generation 1,8 millones para contar con zonas de calmado de tráfico, de bajas emisiones y un nuevo carril bici a o largo de la circunvalación. Seremos el primer municipio en la isla en acometer estas obras de movilidad.

Francisco García, ya acabada la entrevista. / Cober

Pero es que, además, tras unas obras de mejora, tenemos el mejor tanatorio público de Gran Canaria. Hemos convertido al teatro Víctor Jara en referente cultural de la isla. Y también hemos apostado por el yacimiento arqueológico más importante del sureste, La Fortaleza. Será el primer parque arqueológico de Canarias.

-¿Y en materia social?

-Tampoco la hemos descuidado. Hemos tenido el presupuesto más social de la historia. Hemos duplicado las partidas. Y en este contexto inscribo también las acciones de fomento de la participación popular después del paréntesis de la covid, como las fiestas de San Rafael de Vecindario y las de fin de año. Por ejemplo, pusimos en marcha en 2022 la primera San Silvestre y fue un éxito la Feria del Sureste.

-¿Llegará a tiempo de abrir por fin el parque Camilo Sánchez?

-Se está ejecutando la última fase. Quedan unidades de obras. La intención es abrirlo, pero no lo puedo garantizar.

-¿Y el parquin de La Libertad?

-Queda la licitación para que lo gestione un centro integral de empleo, personas con discapacidad. No sé tampoco si podrá abrir en este mandato, por los plazos y por las piedritas que nos pone en el camino la oposición. Cada vez que damos un paso nos interponen un contencioso.

El alcalde de Santa Lucía de Tirajana y candidato de NC, durante la entrevista. / Cober

-Siguen las quejas por las obras en el campo de regatas de Pozo Izquierdo

-A ver, para esas obras se abrió un proceso participativo. Hay una minoría de usuarios que no están contentos, pero es que esa obra tampoco depende solo del Ayuntamiento, sino también del Costas y del Gobierno canario. Creo que ha ganado muchísimo la primera línea de litoral. No es una obra invasiva.

-¿Su insistente demanda de más efectivos policiales para Santa Lucía tiene que ver con un problema de inseguridad?

-No, ese problema no existe, eso lo suele decir la oposición, pero no lo hay. Ahora bien, la seguridad depende del Ministerio del Interior y no dejaré de reivindicar que la comisaría de la Guardia Civil se dote de los recursos que necesita Santa Lucía.

Nosotros sí hemos hecho los deberes. Hemos incorporado 12 agentes, ya son 74, lo que nos ha permitido reforzar la policía de barrio. Se ha implementado personal en la unidad especial y en la social. Y hasta hemos creado una unidad vinculada al medio ambiente. La hemos dotado de más vehículos y vamos a inaugurar un centro integral para la formación de los agentes en la isla. Crearemos una unidad canina e incorporaremos drones.

Francisco García, en el exterior del teatro Víctor Jara. / Cober

Pero este trabajo es conjunto y necesitamos medios, por eso seguiré tocando en las puertas porque, por ejemplo, la Delegación del Gobierno no cumple sus compromisos.

-El PSOE le reprocha que recurra al transfuguismo para seguir gobernando. ¿Qué les responde?

-El PP tenía una decisión tomada desde principios de 2022 de abandonar el gobierno. Tuvieron una oportunidad para salir por una situación ridícula, pero Sergio Vega, que es una persona comprometida, ha querido seguir. Pasará al grupo de los no adscritos en el próximo pleno, pero va a conservar sus competencias.

Me sorprende la afirmación del PSOE cuando si nos fijamos en San Bartolomé su partido gobierna con una concejal de CC que no ha obedecido a su organización. No ha pasado solo aquí.

-¿Se ha sentido cómodo como alcalde de este pacto?

-La responsabilidad no la podemos inclinar hacia la comodidad. Un alcalde tiene preocupaciones constantes, pero la ciudadanía ha visto que durante este periodo no han existido crisis de gobierno. Hemos actuado con responsabilidad, tesón y diálogo.

-¿Con qué perspectivas electorales afronta los comicios?

-Con la ilusión de ganar y revalidar el posicionamiento político que siempre ha tenido NC en Santa Lucía, pero para ello hemos hecho una crítica interna de lo sucedido en los últimos años.

-Por ejemplo...

-Creo que los candidatos deben ser cercanos a la ciudadanía, debemos escuchar y preocuparnos por las necesidades inmediatas de la ciudadanía.

- ¿Se marca líneas rojas en un escenario poselectoral?

-Una línea roja es Vox. El resto de acuerdos se podría valorar.

-¿Cree que le puede afectar la polémica por el llamado congreso del lujo?

-Cuando se acercan las elecciones se busca la polémica para manchar el nombre del candidato a la alcaldía. Sí me preocupan los modos de hacer política que se han introducido en Santa Lucía. Los vemos importados desde San Bartolomé y se constató en la campaña electoral pasada, con insultos y perfiles falsos en redes sociales.

Y lo cierto es que Santa Lucía siempre ha sido un referente de lo contrario, se nos ha reconocido por las políticas vinculadas a la mejora de la calidad de vida de las personas. No es una casualidad que hace apenas 20 o 25 años tuviéramos 45.000 habitantes y ahora casi hemos doblado la población.

-Ahora que habla de crecimiento. El PIO dice que será la segunda ciudad de la isla en 2025. ¿Estará el municiopio dimensionado para afrontar ese papel?

-Aún no lo podemos saber. Tenemos infraestructuras que posiblemente tengamos que remozar. Pero la sociedad es tan cambiante que a lo mejor nos tenemos que enfrentar a nuevos retos, como poner en valor el suelo tecnológico, o desarrollar las potencialidades de Pozo Izquierdo a través del ITC o la implantación de nuevas energías alternativas y limpias. Estoy seguro de que adaptar nuestro planeamiento a esas oportunidades es lo que le va a dar a Santa Lucía la posibilidad de convertirnos en la segunda ciudad de la isla.

-¿Ese es su proyecto de futuro?

-Sí, queremos convertirnos de manera definitiva en la ciudad sur de Gran Canaria, y para eso tenemos que aprovechar todas nuestras potencialidades, doblar el transporte público, apostar por el tren ligero, ofrecer destinos turísticos alternativos como la cuenca de Tirajana, incentivar el turismo deportivo en Pozo Izquierdo, la renovación de infraestructuras que ya son punteras, como la piscina olímpica, el pabellón municipal o el campo de césped natural con la única pista de atletismo en el archipiélago fuera de la capital, y seguir potenciando la zona comercial abierta más importante de Gran Canaria, convertida junto con el centro comercial Atlántico, en la principal zona de compras de los turistas. Somos el municipio de mayor proyección social, económica y cultural de la isla.

-¿Una espina clavada?

-(Se lo piensa unos segundos) Que tenemos que poner en valor el trabajo y la dedicación de los responsables públicos. La política está muy denostada por malas actuaciones y tiende a pensarse que todos los políticos son iguales, pero no todos tenemos el mismo nivel de compromiso, entrega y preocupación.

-¿Entiendo que se ha sentido injustamente tratado?

-Sí.