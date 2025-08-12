Santa Lucía cede al Servicio Canario de Salud el edificio de La Fortaleza La Fundación Yrichen se hará cargo de la comunidad terapéutica para su uso como Unidad Residencial de Atención a las Adicciones que dará asistencia a 20 usuarios

Representantes del Ayuntamiento, del Servicio Canario de Salud y de Yrichen durante la firma del acuerdo.

CANARIAS7 Santa Lucía de Tirajana Martes, 12 de agosto 2025, 18:44 Comenta Compartir

El alcalde de Santa Lucía de Tirajana, Francisco García, y el director general de Salud Mental y Adicciones del Servicio Canario de Salud (SCS), Fernando Gómez-Pamo, firmaron este lunes el convenio por el que el Consistorio cede las instalaciones de la comunidad terapéutica La Fortaleza de Ansite para su uso como Unidad Residencial de Atención a las Adicciones (URAD).

En el acto también estuvo presente el vicepresidente de la Fundación Canaria Yrichen, Marcial Morales, por ser esta la entidad que se encargará de gestionar este recurso asistencial destinado a uso residencial de personas con adicciones, tanto a sustancias como comportamentales. Este acuerdo tiene una duración inicial de un año, prorrogable tras acuerdo de las partes.

En este dispositivo se dará inicialmente asistencia a 20 personas, con la intención de ir incrementando el número de plazas hasta alcanzar las 30. Para ello, el SCS ha destinado una inversión de 700.000 euros anuales.

Un centro de media estancia

La URAD Fortaleza de Ansite, que se ubica en el barranco de Santa Lucía de Tirajana, es un dispositivo de media estancia en el que se ofrece tratamiento a personas con problemas de adicciones. Cuenta con habitaciones dobles, todas con baño privado, aulas, sala polivalente, despachos, lavandería, comedor, cocina, sala de gimnasio. Además dispone de un gran espacio exterior, donde se pueden desarrollar parte de las intervenciones al aire libre.

Cabe recordar que a finales del pasado año el Consistorio informó al Gobierno de Canarias que no iba a continuar gestionando este recurso y planteó un cambio de modelo para este servicio que atiende a personas con adicciones químicas desde 1992.

Cerrado desde diciembre

Desde que el Ayuntamiento de Santa Lucía de Tirajana decidió dejar de gestionar este recurso, el 31 de diciembre de 2024, porque no era su competencia, el centro ha estado cerrado. Pese a que la firma oficial se produjo este lunes, la comunidad lleva ya una semana en funcionamiento.

Los motivos que llevaron a la administración local a tomar esta decisión se debió a que la aportación de la Consejería de Sanidad, 1.023.354 euros, para este centro y para la Unidad de Atención a la Drogodependencia (UAD) era insuficiente, por lo que el Consistorio tenía que aportar otros 200.000 euros cada año. El área de Intervención ya venía advirtiendo de este desembolso en materias que no son de su competencia.

Unidades residenciales

Las URAD son centros o servicios de tratamiento residencial de personas con trastornos adictivos en el que se desarrollan actividades asistenciales y de recuperación biopsicosocial.

Este abordaje más educativo y psicoterapéutico, en ambiente controlado, pretende ayudar y acompañar al paciente en el proceso de incorporación social y laboral.

Desde el punto de vista más terapéutico, se caracterizan por el desarrollo de programas a nivel individual, en grupo, con las familias y desde la perspectiva de género, ya que las mujeres contarán con espacios diferenciados y seguros. Tiene cobertura a nivel de toda la comunidad autónoma y los pacientes se pueden derivar a través de las unidades ambulatorias de atención a las adicciones de referencia.

La Dirección General de Salud Mental y Adicciones da cobertura asistencial a personas que presentan problemas de adicciones y se encarga de ejecutar y coordinar los proyectos de prevención de adicciones con o sin sustancias, que se desarrollan en toda Canarias.